Markus Söder macht Hoffnungen auf Lockerungen: Bayerns Ministerpräsident bezeichnet SIE als „echte Perspektive“

Wenn sich Ministerpräsident Markus Söder zur Corona-Pandemie äußert, heißt das zunächst ein Mal, dass es Neuigkeiten für sein Bundesland Bayern gibt. In letzter Zeit gab es da eher schlechte Nachrichten.

Doch die könnten gleichzeitig auch Folgen auf Bundesebene haben und somit uns alle betreffen. Schließlich ist Markus Söder aktuell auch stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz und bei allen Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihren Ministern an vorderster Front.

+++ Markus Söder im ZDF-Interview: Peinliches Detail im Hintergrund fällt auf +++

Grund zu Hoffnung also, dass das was Markus Söder am Mittwochabend bei einem Bürgertalk des Bayrischen Rundfunks erklärte, bald im gesamten Bundesgebiet für Licht am Ende des Lockdown-Tunnels sorgen könnte.

Markus Söder macht Hoffnung auf Lockerungen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war am Mittwochabend zu Gast im BR-Bürgertalk „Jetzt red i“.

Natürlich ging es dabei hauptsächlich um die Corona-Pandemie und die aktuelle Situation. Söder sprach über den Kurs, den der Freistaat Bayern in der Pandemie fahre und machte dabei durchaus Hoffnungen für regionale Lockerungen.

------------

5 Fakten über Markus Söder:

Vor seiner politischen Karriere arbeitete Söder als Redakteur beim Bayerischen Rundfunk.

In einem Bild-Interview sagte er: Alkohol „schmeckt mir einfach nicht".

Er hat vier Kinder. Seine erste Tochter stammt aus einer früheren, unehelichen Partnerschaft.

In seiner Jugend spielte er Tennis.

Söder verkleidet sich gerne zu Fasching, einmal sogar als Marilyn Monroe.

------------

Im Hinblick auf den anstehenden Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch (3. März) sagte der CSU-Ministerpräsident, er könne sich zum Beispiel mit Blick auf den Handel vorstellen, dass in Städten mit einem niedrigen Infektionsgeschehen eher geöffnet wird, als in Corona-Hotspots. Söder verdeutlichte: „Man muss überlegen, wo die Inzidenzen niedrig sind.“

Über das weitere Vorgehen hinsichtlich des Handels werde aber final beim kommenden Gipfel diskutiert.

Markus Söder ist seit 2018 Ministerpräsident im Freistaat Bayern. (Archivbild) Foto: IMAGO / Marja

Ebenfalls äußerte sich der CSU-Mann zu der Situation geschlossener Gastronomien. Er wollte jedoch kein fixes Startdatum für eine Wiedereröffnung nennen – ein Schlag für viele Gastronomen, die seit fast vier Monaten nur darauf warten.

------------------------------------

Mehr politische Nachrichten:

------------------------------------

Insgesamt plädierte der CSU-Politiker für den Kurs „lieber etwas langsamer und dafür sicherer“ öffnen.

Markus Söder bezeichnet SIE als „eine echte Perspektive“

Grund zur Hoffnung und Licht am Ende des Tunnels sieht Söder in den nun zugelassenen Schnelltests. Insgesamt fünf Millionen Stück habe Bayern bestellt. Sie könnten für die Öffnung „eine echte Perspektive“ sein, erklärte Markus Söder.

+++ Jan Böhmermann schießt gegen die CDU – Politiker schlägt zurück +++

Aber: Man müsse immer auch das Infektionsgeschehen und die Ausbreitung der Virusmutationen im Blick behalten, warf er ein.

Markus Söder: Sein Angstmacher-Satz zu einem Kind (7) empört viele

Für Aufsehen hatte Söder kürzlich mit einem Satz zu einem siebenjährigen Kind gesorgt: Hier die ganze Geschichte.