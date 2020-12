Na, DAS war ja mal eine schöne bayrische Watschn!

Das Coronavirus wütet noch immer in Deutschland. Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind in der Bundesrepublik mehr als 20.000 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben, über 1,2 Millionen Personen infiziert worden. Die Politik diskutiert aktuell eine Verschärfung des aktuell herrschenden Teil-Lockdowns spätestens nach Weihnachten, um nicht gleich zu Beginn des neuen Jahres mit erneut explodierenden Fallzahlen konfrontiert zu sein.

Auch Bayern will härtere Maßnahmen ergreifen, gilt Ministerpräsident Markus Söder (53, CSU) schon seit Beginn der Pandemie als Verfechter strenger Regelungen. Nicht wenige kritisieren ihn für seine Knallhart-Marschroute – doch wer einsteckt, kann auch austeilen!

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte im Landtag die Lacher auf seiner Seite. Foto: imago images / Bayerische Staatskanzlei

Markus Söder: AfD ruft bei Regierungserklärung rein – und kassiert eine Klatsche

In seiner Regierungserklärung im bayrischen Landtag hat der bayrische Regierungschef für Applaus und Lacher gesorgt. Söder spricht bei seiner Rede über das geplante Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Sein Argument dafür: Wer Alkohol trinkt und an- oder betrunken ist, nimmt es mit der Maskenpflicht und dem Einhalten von Mindestabständen nicht mehr ganz so bierernst. Ein Alkoholverbot auf Bayerns öffentlichen Plätzen soll diese Gefahr gerade im Hinblick auf Silvester weiter verringern.

------------------

Das ist Markus Söder:

geboren am 5. Januar 1967 in Nürnberg

seit März 2018 Ministerpräsident von Bayern

seit Januar 2019 CSU-Parteivorsitzender

hat schon zu Beginn der Corona-Pandemie Ausgangsbeschränkungen in Bayern verhängt

hat 2018 Horst Seehofer zugestimmt, wonach der Islam nicht zu Deutschland gehöre

------------------

Söder: „Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen ist verboten. Sie haben die Debatten überall erlebt...“ Doch während seiner Ausführungen sind immer wieder Zwischenrufe der oppositionellen AfD-Fraktion zu hören. Als sie nicht abnehmen, kann sich Söder eine Spitze einfach nicht mehr verkneifen. Söder schaut in Richtung der AfD-Abgeordneten, kontert cool: „Sie wirken so, als wären sie dort gerade gewesen.“ Der ganze Saal bricht daraufhin in Gelächter aus!

Die AfD im Bayern-Landtag hat von Söder eine richtige Watschn bekommen. Foto: imago images / ZUMA Wire

Bayern plant Corona-Verschärfungen über Silvester

Ernster Hintergrund der Regierungserklärung ist die geplante Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Bayern. So will der Freistaat unter anderem erneut den Katastrophenfall ausrufen und die Beschränkung von Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten auch über Silvester aufrechterhalten.

------------------

Mehr News zur Corona-Pandemie:

++ Corona in Deutschland: Merkel emotional! „Ich glaube an Gesetze der Natur!“ ++

++ Markus Lanz (ZDF): Politiker überrascht mit Corona-Aussage! „Maßnahmen-Verlängerung hat nichts gebracht“ ++

++ Corona: Virologe Streeck erlebt Shitstorm auf Twitter – selbst Kritiker springen ihm bei! „Würde- und respektlos“ ++

------------------

Die Botschaft dürfte nicht nur bei der AfD angekommen sein...

------------------

Weitere Top-Themen:

++ Heidi Klum: So reagieren ihre Kinder auf die Nackt-Posts – „Ernsthaft?!“ ++

++ Michael Wendler: Offiziell! Jetzt darf es jeder wissen ++

------------------

Der harte Corona-Kurs von Markus Söder hat aber nicht nur Befürworter. Ausgerechnet in seiner Landeshauptstadt München wird jetzt Kritik an seiner Corona-Politik laut – und zwar aus den eigenen Reihen! CSU-Stadtrat und Kardiologe Hans Theiss benennt in einem offenen Brief knallhart mehrere Aspekte, die Söder in seinen Augen falsch macht. Hier erfährst du alle Details! (mg)