Markus Lanz (ZDF): Sahra Wagenknecht rechnet mit eigener Partei ab – „So viel meiner Kraft verbraucht“

Sahra Wagenknecht ist am Donnerstagabend bei Markus Lanz. In der ZDF-Talkssendung redet sie auch mit ihrer Partei ab.

Von 2015 bis 2017 war sie Linken-Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Die Zeit zermürbte sie, am Ende hatte sie auch einen Burn-out. Bei Markus Lanz rechnet Sahra Wagenknecht mit den Linken und der der Berliner Politikszene ab.

Markus Lanz (ZDF): Sahra Wagenknecht will nicht zurück in die „erste Reihe“

Gerne würde ZDF-Moderator Wagenknecht wieder in der ersten Reihe der deutschen Politik sehen. „Mit ihrem politischen Talent“ könne sie doch nicht Hinterbänklerin bleiben. Zumal die Bundestagswahl und der Rückzug von Parteichefin Katja Kipping doch nun eine Chance für einen neuen Angriff sei, ermuntert Lanz die Politikerin.

-----------------

Mehr Artikel über Markus Lanz:

-----------------

Doch die will nicht: „Ich habe in dieser Zeit als Fraktionsvorsitzende so viel von meiner Kraft dadurch verbraucht, dass ich irgendwelche internen Kämpfe geführt habe, dass ich nicht mehr zu dem kam, was mir politisch wichtig ist.“ Bereut habe sie ihren Rückzug nie. Über die NRW-Landesliste der Linken strebt Wagenknecht zwar 2021 einen erneuten Einzug in den Bundestag ein, ansonsten genieße sie nun aber die Freiräume für ihre Arbeit, auch für Buchprojekte.

Wagenknecht bei Markus Lanz: „Soll ich jetzt auf die Grünen hoffen?“

Wagenknecht zeigt sich frustriert über die politische Lage in Deutschland. Für Rot-Rot-Grün sieht sie keine realistische Perspektive: „Dadurch, dass die SPD ausgerechnet Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gemacht hat, haben sie sich bei 15 Prozent verbunkert. Und die Linke wird die fehlende Prozente nicht bringen. Soll ich jetzt darauf hoffen, dass die Grünen am Ende 25 oder 30 Prozent holen?“

-----------------

Das ist Sahra Wagenknecht:

Die 51-jährige Volkswirtin gehört auch in der Partei Die Linke zum linken Flügel.

Von 2004 bis 2009 war sie Mitglied im Europäischen Parlament, seit 2009 sutzt sie im Bundestag.

Von 2015-2017 war sie Fraktionsvorsitzende und somit auch Oppositionsfüherin.

Sie ist mit dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden Oskar Lafontaine verheiratet.

-----------------

Lanz hakt nach, wieso die Linke nicht mehr herausholen könne. Wagenknecht: „Weil wir eben leider in den letzten zwei Jahren eine Serie von Wahlniederlagen hatten, mit Ausnahme von Thüringen.“ Das sei der Sonderfall Ramelow. Die Linke habe es nicht geschafft, „gerade die zu erreichen, für die meines Erachtens linke Politik vor allem da ist. Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.“ In der unteren Mitte und bei den Ärmeren habe die Partei in den letzten Jahren viele Wähler verloren.

Enttäuscht ist Wagenknecht auch von den Personalaussichten vor dem nächsten Linken-Parteitag, weil genau nur zwei Kandidaten für den Doppelspitze-Parteivorsitz antreten. Dabei habe die Partei noch andere Talente, bedauert Wagenknecht und nennt namentlich Jan Korte und Fabio De Masi. Beide seien gefragt worden und hätten abgesagt - „und ich kann es persönlich verstehen“; so Wagenknecht.

Würde Wagenknecht gerne wieder in der ersten Reihe der deutschen Politik sehen: ZDF-Moderator Markus Lanz. Foto: ZDF-Mediathek

Markus Lanz (ZDF): Wagenknecht frustriert – „Ein Problem, wie Politik heute funktioniert“

Es sei „ein Problem, wie Politik heute funktioniert“, auch manches CDU-Mitglied würde sich beispielsweise eine andere Auswahl zur Wahl des CDU-Vorsitzes wünschen, behauptet sie.

Angesprochen auf das Thema Mobbing bei den Linken, konnte sie sich eine Spitze gegen die bisherige Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger nicht verkneifen: „Die anderen machen etwas weniger in der Öffentlichkeit“ und abseits der Kameras. Sie selbst sieht sich nicht als Mobberin in der Politik: „Ich glaube, die Menschen, die ich nicht mag oder bei denen ich auch inhaltlich ihre Auffassungen falsch finde, die spüren das sowieso. Deshalb habe ich gar keine Chance, das zu verbergen. Und ich will es auch gar nicht, Intrigen spinnen ist es nicht meine Begabung.“

Die ganze Lanz-Sendung mit Sahra Wagenknecht kannst du dir hier anschauen.

Maischberger (ARD): Grünen-Chef Robert Habeck jammert wegen Luisa Neubauer

„Es tut mir weh“, sagt Grünen-Vorsitzender Habeck bei Sandra Maischberger, als er auf Luisa Neubauer angesprochen wird.