„Markus Lanz“ (ZDF): Corona-Erkrankte schockiert mit Video-Tagebuch – „Das ist einfach beängstigend“

Das Coronavirus beschäftigt noch immer ganz Deutschland – während viel über den damit verbundenen Lockdown und Impfungen gesprochen wird, kommen Erkrankte eher selten zu Wort.

Bei „Markus Lanz“ war daher am Donnerstag eine 26-Jährige zu Gast, die in der Liste des Robert-Koch-Instituts als genesen gilt. Allerdings leidet die junge Frau bis heute unter Symptomen der Erkrankung, wie sie bei „Markus Lanz“ schonungslos schildert.

„Markus Lanz“ (ZDF): Corona-Erkrankte spricht offen über ihren schweren Verlauf

Sie bildete die Ausnahme in der ansonsten reinen Männerrunde bei „Markus Lanz“ am Donnerstagabend im ZDF: Physiotherapeutin Katharina Blach aus Siegen. Die 26-Jährige erkrankte im August an Covid-19, hat bis heute mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen – und hat ein schonungslos offenes Videotagebuch über die Zeit ihrer Erkrankung mitgebracht.

-------------

Die Gäste bei „Markus Lanz“ (ZDF) am Donnerstag:

Wolfgang Kubicki, FDP-Vize

Prof. Dirk Brockmann, Physiker und RKI-Wissenschaftler

Prof. Karl-Heinz Leven, Experte für Seuchengeschichte

Prof. Clemes Fuest, Ökonom und Präsident des ifo Instituts

Katharina Blach, Physiotherapeutin und Corona-Genesene

-------------

Im August wurde Katharina Blach positiv auf das Coronavirus getestet. Sie hat einen Herzfehler, wurde mehrmals als Kind operiert, gilt also als Risikopatientin und sagt: „Ich habe die ganze Zeit aufgepasst und es immer ernst genommen und habe mich trotzdem infiziert.“ Bis heute weiß sie allerdings nicht, wie und wo.

Katharina Blach berichtet bei „Markus Lanz“ von ihrer Corona-Erkrankung. Foto: ZDF

Bereits einen Tag nach dem positiven Befund bekam die 26-Jährige schwere Grippe-Symptome, einen weiteren Tag danach kam sie unter anderem wegen niedriger Sauerstoffsättigung auf Anweisung des Gesundheitsamtes ins Krankenhaus.

Dort lag sie über zehn Tage auf der Quarantäne-Station, führte dabei ein Video-Tagebuch für sich selbst und ihre Familie, das nun in Ausschnitten bei „Markus Lanz“ gezeigt wird.

+++ „Markus Lanz“ (ZDF): Dieser Vergleich löst hitzige Diskussion aus – „hinkt an allen Ecken und Enden“ +++

„Markus Lanz“ (ZDF): Schockierende Szenen in Videotagebuch

Blach filmt sich von ihrem Krankenbett aus, berichtet an Tag Fünf mit schwacher, heiserer Stimme von Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Sie bekommt Sauerstoff, fühlt sich „richtig mies“ und ist „unfassbar müde“, außerdem schmecke sie nichts.

Katharina Blach führte im Krankenhaus, in dem sie mit Sauerstoff versorgte wurde, ein Video-Tagebuch. Foto: ZDF

Fünf Tage später, also am zehnten Tag im Krankenhaus, hat sich der Zustand der Physiotherapeutin verschlechtert: Sie klagt über brennende, kribbelnde Schmerzen in Armen und Beinen und dem ganzen Körper. Und: „Teilweise lalle ich total, ich fühle mich wahnsinnig schlapp“.

----------------------------

Das ist die Fernsehsendung „Markus Lanz“ (ZDF):

„Markus Lanz“ ist eine Talkshow im ZDF, benannt nach Moderator Markus Lanz (51)

Die 75-minütige Sendung wird dienstags bis donnerstags am späten Abend ausgestrahlt

Meistens wird die Sendung einige Stunden vor der Ausstrahlung in einem TV-Studio in Hamburg-Altona aufgezeichnet, mitunter gibt es auch Live-Übertragungen.

In jeder Ausgabe der Show empfängt Markus Lanz vier bis fünf Talk-Gäste, mit denen er jeweils ein neues Thema bespricht

----------------------------

Im ZDF-Studio spricht die Frau aus Siegen Klartext zu den schockierenden Bildern: „Man hat das Gefühl, man hat keine Kontrolle mehr über den eigenen Körper.“ Neben den Schmerzen komme auch Herzstolpern dazu, „das ist einfach beängstigend“. Sie selbst kenne dieses Gefühl durch ihre Vorerkrankung, „aber ich denke, Menschen, die das nicht kennen, bekommen da richtig große Angst.“

„Markus Lanz“ (ZDF): Corona-Genesene leidet noch immer unter Symptomen

Auch wenn Katharina Blach mittlerweile wieder fit ist, war der Weg dahin ein schwerer.

Die passionierte Sportlerin konnte anfangs nur mit einem Rollator gehen, brauchte deutlich länger für kleine Wege. Sie habe ihre Arme und Beine nicht wirklich gespürt, und hatte Angst, „dass die Muskeln nachlassen und ich plötzlich auf dem Boden liege“.

------------------

Mehr zu „Markus Lanz“ (ZDF):

-----------------------

Heute kann die jungen Frau zwar wieder joggen – ist dabei aber deutlich langsamer. Außerdem hat sie noch immer Konzentrationsstörungen, die sie auch während der Corona-Erkrankung hatte: „Zum Beispiel passiert es, dass ich im Auto fahre, eine ganz bekannte Strecke und ich weiß plötzlich nicht mehr, wo ich bin“, gibt Katharina Blach bei „Markus Lanz“ zu.

Die „Markus Lanz“-Folge von Donnerstag kannst du in der ZDF-Mediathek nachschauen.