Markus Lanz (ZDF): Ex-Fußballprofi spricht über früheres Gehalt – „Kein Geld bekommen“

Let's talk about soccer! Diese Runde bei „Markus Lanz“ im ZDF war am Mittwochabend durchaus homogen. Der Moderator hatte sich drei Gäste aus dem Sportbereich eingeladen, um über die enormen Geldgeschäfte im Fußball zu sprechen.

Markus Lanz: Das ZDF macht eine Ankündigung. Foto: ZDF / Markus Hertrich

Die Nachricht hatte im Oktober für einen Aufschrei gesorgt: Die englische Premier League hatte vor kurzem den Verkauf des Fußballclubs Newcastle United an eine saudi-arabische Investorengruppe erlaubt. Der kurz vor dem Abstieg stehende Verein könnte nun also zum reichsten Club der Welt aufsteigen. Über diese umstrittene Übernahme sprach Markus Lanz auch mit Fußball-Urgestein Felix Magath (68) in der aktuellen Sendung.

Markus Lanz: Felix Magath wird deutlich - und verrät sein Anfangsgehalt

Die Liste der internationalen Übernahmen im europäischen Fußball sind lang: Ein russischer Oligarch hatte Chelsea für schlappe 210 Millionen Euro gekauft. Manchester City wird ebenfalls seit 2008 aus Abu Dhabi geführt. Der französische Verein Paris Saint Germain (kurz: PSG) wurde von Katar übernommen.

„Es wird einmal mehr wieder deutlich, dass es nur noch ums Geld geht und nicht mehr um den Sport“, fängt Felix Magath an. Diese Entwicklung sei nun schon lange vorangeschritten. Er wird dann aber deutlich: „Ich habe noch Fußball gespielt und kein Geld dafür bekommen!“ Felix Magath ohne Bezahlung? Kaum vorstellbar. Um welche Zeit es sich da handelt, verrät er nicht, geht aber noch weiter ins Detail: „Und dann hab ich irgendwann mal angefangen mit 2000 DM im Jahr bezahlt zu werden. Heute geht es nur noch ums Geld, um Marketing.“

Felix Magath (68) wurde mehrfach Deutscher Meister. Foto: imago images

Markus Lanz kann sich solche Summen auch kaum noch vorstellen, meint mit einem Lachen süffisant, dass heute wohl 2000 Euro pro Minute fließen würden.

Markus Lanz - das sind die Gäste:

Cathrin Gilbert, Journalistin und Sportexpertin bei der „Zeit“

Felix Magath, Ex-Fußballprofi

Ewald Lienen, Ex-Fußballtrainer

Doch der Konflikt ist groß. Denn Saudi-Arabien wird vorgeworfen, Menschenrechte zu missachten, Regimekritiker zu foltern oder Kriegsverbrechen im Jemen zu begehen. Fußballfans sehen darin eine neue Eskalationsstufe.

Markus Lanz (ZDF): „Chance“ für den Fußball?

Cathrin Gilbert, Journalistin bei der „Zeit“ spricht davon, dass eine neue Stufe erreicht sei und sieht nun aber auch „eine Chance sich mit dem endlich auseinanderzusetzen.“ Welche Rolle spielt Geld auch im deutschen Fußball?

Der FC Bayern München hat in Deutschland viele Investoren - natürlich nicht in solchem Ausmaße wie in der englischen Liga, aber Magath betont: „Uli Hoeneß hat einen Club geschaffen, der unglaubliche Unterstützung hat. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik.“ Mit mächtigen Personen von Telekom, Adidas oder VW im Aufsichtsrat.

Später rechnet er dann hart mit seinem früheren Klub ab: „Bayern München, das ist nicht Fußball. Das ist eine Abart von Fußball“. Es gehe einzig und allein darum, die besten Spieler zu kaufen und damit unangefochten an der Spitze zu stehen.

Armin Laschet bei „Maischberger“

