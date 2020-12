„Markus Lanz“ (ZDF): Ex-Innenminister mit heftiger Corona-Anschuldigung – „Uns wird die Wahrheit nicht gesagt“

Paukenschlag bei „Markus Lanz“ (ZDF). Als der ehemalige Innenminister Gerhardt Baum davon sprach, dass der Bevölkerung nicht die „Wahrheit“ gesagt werde, brach plötzlich Hektik in der ZDF-Sendung aus.

Moderator Markus Lanz und seine Gäste konnten kaum glauben, was sie da gerade gehört hatten und widersprachen scharf. Dabei reden sie zum Teil durcheinander

„Markus Lanz“ (ZDF): Ex-Innenminister sorgt mit Einwurf für Aufregung

Hui! Auf einmal war Zug drin der „Markus Lanz“-Sendung vom Donnerstagabend Zug drin. Beherrschendes Thema der ZDF-Talkshow war wie auch in den vergangenen Wochen das Coronavirus. Eingeladen dazu waren Politiker Gerhart Baum, Autorin Thea Dorn, Psychiater Manfred Lütz und Autor Kester Schlenz.

Die Talk-Runde bei „Markus Lanz“ am Donnerstagabend. Foto: ZDF

Nach rund 40 Minuten kam es dabei zur hektischem Gemengelage. Als es um Lockerungen und Verschärfungen der Corona-Maßnahmen ging, sagte der ehemalige Innenminister Gerhart Baum: „Was mich stört: Ich habe das Gefühl, uns wird die Wahrheit nicht gesagt. Warum sagen Sie uns nicht die Wahrheit? Knallhart! Dass das und das passiert.“ Sofort schalteten sich Lanz und die anderen Gäste ein.

Lanz ist völlig schockiert

Der Moderator fragte völlig entgeistert und schockiert: „Wie, das glauben Sie wirklich?“ Und auch Autorin Thea Dorn grätschte dazwischen: „Was vermuten Sie denn, was die Wahrheit ist?“

Baum antwortete: „Ja, dass das viel Länger dauert! Dass das auch mit dem Impfen eine größer Schwierigkeit ist.“ Psychiater Manfred Lütz mischte sich ebenfalls ein und entgegnete dem Politiker: „Wenn es die Wahrheit geben würde Herr Baum, hätten wir das ganze Problem nicht. Es gibt diese Wahrheit nicht“

Dann redeten sowohl Lanz, Lütz als auch Baum durcheinander. Der Moderator versuchte mit einem „Nein, Stopp“ dazwischen zu gehen, es blieb aber ungehört. Baum setzte ein weiteres Mal an: „Die Wahrheit ist, dass das Virus nicht so leicht besiegbar ist. Dass wir auch keine Daten nennen können, dass Planungssicherheit haben.“

„Sie sagen uns hier, man sagt uns nicht die Wahrheit.“

Lanz,immer noch ungläubig, fragte noch einmal nach: „Herr Baum, nochmal, Sie als ehemaliger Innenminister, jemand der auch viele Dinge für sich behalten musste, gerade in der schwierigen Zeit damals, ein Urgestein der Deutschen Politik, und das meine ich jetzt nicht in Bezug aufs Alter. Sie sagen uns hier, man sagt uns nicht die Wahrheit.“

Baum versuchte sich erneut zu erklären. Merkel habe im Bundestag zum Ausdruck gebracht, was Sie empfinde. Wochen zuvor noch „die Länder gemahnt, es nicht so leicht zu nehmen. Aber sie hat auch früher gesagt, das ist viel schlimmer, als ihr euch das vorstellt. Bei den Ministerpräsidenten war immer noch die Neigung, es doch nicht so hart anzufangen, das meine ich. Und jetzt kommt die Quittung.“

Ehemaliger Innenminister und FDP-Politiker Gerhart Baum. Foto: ZDF

Lütz kritisierte daraufhin, der Begriff Wahrheit sei in diesem Zusammenhang falsch, da man wissenschaftlich und seriös aktuell schlicht keine Wahrheiten verkünden könne. Es gebe lediglich „Wahrscheinlichkeiten, Vermutungen, man hat ja keine Empirie.“

Psychiater Dr. Manfred Lütz war bei „Maybritt Illner“ (ZDF) erschrocken über Baums Aussage.

Wissenschaftler hätten schließlich nur Prognosen zur Verfügung, auf welche sich die Politiker verlassen müssten. „Das ist hoch kompliziert und ich habe hohen Respekt vor unseren Politikern, wie die bisher hier in Deutschland damit umgehen. Und wir müssen aufpassen, dass die Bevölkerung mitkommt.“

Autorin Thea Dorn rettet Baum aus dem Kreuzfeuer

Baum stimmte zu, Lanz hakte aber noch einmal nach beim ehemaligen Innenminister: „Der Satz, ‚Sie sagen uns nicht die Wahrheit‘, ist trotzdem ein schwieriger Satz.“ Am Ende ist es die einzige Frau in der Runde, die die Wogen etwas glätten kann.

Sie versuchte es mit einer Deutung des viel kritisierten Satzes von Baum. „Was sie eigentlich sagen wollen, Herr Baum“, begann Autorin Thea Dorn, „sie wollen doch sagen: ‚Keiner weiß was kommt.‘ Die Wahrheit ist: ‚In Wahrheit weiß keiner was kommt.‘“ Baum nimmt das als willkommenen Ausweg aus seiner unter Beschuss stehenden Position. Lanz und die anderen Gäste lassen ihn vom Haken. (dav)

Die gesamte Folge von „Markus Lanz“ kannst du hier in der ZDF-Mediathek nachschauen.