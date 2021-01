„Markus Lanz“ (ZDF): Bei dieser Frage wird Armin Laschet emotional – „Ganz schreckliche Momente“

Maischberger, Lanz und Co.: Das sind die deutschen Talkmaster

Am Samstagmorgen fällt eine Entscheidung, welche die CDU auf die nächsten Jahre prägen wird. In Form eines digitalen Parteitags entscheidet die CDU über ihren neuen Parteivorsitz.

Einer der Kandidaten: Armin Laschet. Seine Kandidatur, seine Pläne für die Zukunft, das eigene Handeln in der Coronakrise und die Kanzlerfrage waren dementsprechend die Themen bei „Markus Lanz“ am Donnerstagabend. Gerade bei den Corona-Maßnahmen blieb Moderator Markus Lanz hartnäckig – bis sein Gast auch eigene Fehler gestand und bei einer Frage sogar richtig emotional wurde.

„Markus Lanz“: Laschet vor Parteitag merklich nervös

Bereits am Mittwochabend war einer seiner Konkurrenten, Friedrich Merz, bei „Markus Lanz“ zu Gast und sorgte mit einem Wort für einen Eklat. Ihm merkte man die Nervosität vor dem Start des CDU-Parteitags jedoch weit weniger an, als Armin Laschet. Der wirkte gerade in den ersten Minuten einsilbig, versuchte Fragen teilweise einfach wegzugrinsen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bei „Markus Lanz“ (ZDF). Foto: ZDF

Auch Lanz bemerkte die Anspannung und sprach Laschet direkt an. „Natürlich ist man nervös“, gab er zu, auch weil das digitale Format für alle neu sei. Lanz bohrte intensiv bei Laschet, um schon ein paar Inhalte seiner Rede auf dem Parteitag herauszufinden. Doch der blockte ab „Spannung muss bleiben.“

Neben der Wahl zum Parteivorsitz spielte auch das Handlen der Coronakrise in NRW eine Rolle. Mit Blick auf den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) sagte Laschet er sei von dessen Eingeständnis von Fehlern „beeindruckt“. Lanz will wissen, ob Laschet auch selbst Fehler gemacht habe. „Natürlich haben wir Fehler gemacht“, gab der CDU-Politiker zu.

+++ „Maybrit Illner“ (ZDF): Düsteres Szenario von Karl Lauterbach – „Dann kommen wir aus dem Lockdown nicht mehr raus“ +++

Im Frühjahr habe man alte Menschen sterben lassen, ohne dass sie jemand besuchen durfte. Das sei ein „irreparabler Fehler“. Man könne manches wieder geraderücken, aber „das können wir nicht mehr korrigieren“. Der zweite Fehler: Die Kitas und Schulen im ersten Lockdown zu schließen, während die Kneipen noch geöffnet blieben.

„Das sind Momente, in denen Sie auch innehalten.“

Was Markus Lanz sofort auffällt: Laschet spricht vom „wir“ – nicht von persönlichen Fehlern. Schließlich gibt der CDU-Politiker zu, er habe einen Fehler gemacht „indem ich da nicht Widersprochen habe“, ein Fehler „den ich mir vorhalte“. Erst in der jetzigen Lage wisse man „relativ genau weiß, was man tun muss“.

+++ Markus Lanz (ZDF): Ministerpräsident gesteht - „Das war ein Fehler“ +++

Wenig später wird Laschet dann sogar richtig emotional: „Ich habe damals mit 17 anderen falsch entschieden.“ Er habe zu der Zeit auch Rückmeldungen von Familien erhalten, deren Angehörige allein im Pflegeheim oder Krankenhaus gestorben seien. „Das sind ganz schreckliche Momente. Das sind Momente, in denen Sie auch innehalten.“

+++ Armin Laschet: Angeblicher Geheimplan nach CDU-Parteitag – Wird er von Jens Spahn ausgetrickst? +++

Laschet gegen Grüne als bevorzugter Koalitionspartner

Dann ging es auch bei Lanz wieder zurück zum CDU-Parteitag und der Zukunft der Partei. In Fragen möglicher Koalitionspartner grenzte sich Laschet dabei deutlich von Friedrich Merz und Norbert Röttgen ab. Beide hatten in der Vergangenheit immer wieder eine Koalition mit den Grünen ins Spiel gebracht. Diese schloss der NRW-Minister zwar nicht aus, sein Wunschpartner sei jedoch die FDP.

Die Talk-Runde am Donnerstagabend bei „Markus Lanz“ (ZDF). Foto: ZDF

Und Laschet als Kanzler? Ansprüche dürfte er da als CDU-Vorsitzender eindeutig stellen, sind sich Markus Lanz und die Journalistin Anja Maier einig. Schließlich habe es bisher nur einen CSU-Kandidaten für den Posten als Bundeskanzler gegeben, wenn die „Verzweiflung in der CDU groß genug war“. „Eine Art Trümmerfrau der CSU“, wie Maier einwirft.

-------------------------------

Mehr zu „Markus Lanz“ (ZDF):

„Markus Lanz“ (ZDF): DIESES Wort von Friedrich Merz lässt Zuschauer toben: „Sie kennen keine Scham“

Markus Lanz (ZDF): Moderator spricht Klartext – „Das ist wie Wilder Westen“

Markus Lanz: Bitter! HIER ging alles schief – „Nicht ganz so optimal gelaufen“

-------------------------------

Wer von den drei Kandidaten Merz, Laschet oder Norbert Röttgen das Rennen macht, wird sich am Samstagmittag zeigen. Ob es dann auch für die Position als Kanzlerkandidat reicht wird aber auch von Markus Söder und seiner CSU abhängen. Bis dahin halten wir dich über alles rund um den Parteitag auf unserem Newsblog auf dem Laufenden. (dav)