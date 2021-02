FDP-Vize Wolfang Kubicki von Markus Lanz in die Mangel genommen – „So rückgratlos sind Sie?“

Corona-Krach bei Markus Lanz!

Die Pandemie hat die Welt und Deutschland noch immer fest im Griff. Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind hierzulande bislang mehr als 60.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, über 2,2 Millionen Personen sind infiziert worden. In Deutschland gilt mindestens bis zum 14. Februar ein verschärfter Lockdown. Eine Verlängerung der Maßnahmen ist trotz langsam sinkender Infektionszahlen nicht auszuschließen.

Bei Markus Lanz war u.a. auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki zu Gast – und bei der Frage nach der Rolle der FDP als Oppositionspartei im Bund ist es zwischen Kubicki und Lanz hoch her gegangen!

FDP-Vize Wolfang Kubicki: Markus Lanz nimmt ihn in die Mangel

Schon beim Thema Datenschutz waren sich beide nicht einig. Kubicki kritisiert, dass man mehr aus der Corona-Warn-App hätte machen können. Lanz bohrt direkt nach: „Sind Sie als FDPler FÜR die Corona-Warn-App?“ Kubicki: „Wir waren für die Warn-App, ja.“ Lanz: „Was ist mit dem Datenschutz? Das ist doch Ihre heilige Kuh!“ Kubicki: „Ja, aber der Datenschutz hindert nicht, die Corona-App besser zu nutzen als gegenwärtig. Es ist einfach viel zu wenig daraus gemacht worden. Andere Länder haben es doch dokumentiert, wie man Mobilitätsdaten nutzt.“

Im letzten „Markus Lanz“-Talk ist es zwischen dem Talkmaster und FDP-Vize Wolfgang Kubicki hoch hergegangen. Foto: ZDF

Lanz will nicht recht gehört haben: „Bewegungsdaten? Nochmal: Sie sind die FDP. Sie sind dafür, dass Bewegungsdaten aufgezeichnet werden sollen? Sollte der Staat Bewegungsdaten aufzeichnen dürfen?“ Kubicki: „Der Staat muss das ja nicht mal machen, sondern die App ist doch dezentral organisiert. Oder man kann zumindest dafür Sorge tragen, dass die Daten nach 14 Tagen automatisch gelöscht werden, wenn sie zentral erfasst werden.“

----------------------------

Die Gäste bei „Markus Lanz“ (ZDF):

Wolfgang Kubicki, FDP-Vize

Prof. Dirk Brockmann, Physiker und RKI-Wissenschaftler

Prof. Karl-Heinz Leven, Experte für Seuchengeschichte

Prof. Clemes Fuest, Ökonom und Präsident des ifo Instituts

Katharina Blach, Physiotherapeutin und Corona-Genesene

----------------------------

FDP-Kubicki kriegt Breitseite ab: „So rückgratlos sind Sie?“

Das war wohl nur das Vorgeplänkel. Denn als Lanz nachbohrt und sagt: „Deswegen frage ich nach Ihrer Rolle. Und ich finde, Sie finden sie nicht. Haben alle bei der FDP diese Meinung?“ RUMMS! Ist die FDP in der Corona-Pandemie wirklich rollenlos? Kubicki lässt das nicht auf sich sitzen: „Ja, selbstverständlich. Fragen Sie doch den Bundesdatenschutzbeauftragen, der regelmäßig sagt: 'Die Tatsache, dass man die Techniken nicht nutzt, hat nichts mit dem Datenschutz zu tun, sondern mit der Unfähigkeit der Hersteller dieser App.“

Au weia! Kubicki ist sichtlich genervt von Lanz' Nachfragen. Foto: ZDF

----------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Corona: Amerikaner verkünden Impfstoff-Hammer – er könnte etliche Probleme lösen ++

++ Herbert Reul: NRW-Innenminister vergleicht Clans mit Hambacher Forst-Aktivisten: „Das ist doch das Gleiche“ ++

++ Sat.1 lässt Bombe platzen – Marlene Lufen darf jetzt DAS machen ++

----------------------------

Lanz setzt nochmal einen drauf, verweist auf den Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein, Heiner Garg (54), der Kubickis FDP angehört. Und der die Landesverordnung zum Lockdown (ein Haushalt darf nur von einer haushaltsfremden Person werden) als Regierungspartner mitträgt, obwohl er laut Kubicki persönlich eigentlich dagegen ist. Lanz: „So rückgratlos sind Sie? Da steht jemand und sagt etwas, was er nicht so meint. Und sagt das aber nicht.“

----------------------------

Das ist die Fernsehsendung „Markus Lanz“:

„Markus Lanz“ ist eine Talkshow im ZDF, benannt nach Moderator Markus Lanz (51)

Die 75-minütige Sendung wird dienstags bis donnerstags am späten Abend ausgestrahlt

Meistens wird die Sendung einige Stunden vor der Ausstrahlung in einem TV-Studio in Hamburg-Altona aufgezeichnet, mitunter gibt es auch Live-Übertragungen.

In jeder Ausgabe der Show empfängt Markus Lanz vier bis fünf (meist prominente) Talk-Gäste, mit denen er jeweils ein neues Thema bespricht

----------------------------

Kubicki nach Lanz-Nachfragen angesäuert

Kubicki leicht angesäuert: „Er muss es doch nicht sagen. Es reicht doch, wenn die FDP es sagt. Die FDP Schleswig-Holstein hat es doch gesagt, dass wir das unsinnig finden. Dafür lässt man eine Koalition nicht platzen – bei der Frage, ob ein oder zwei Leute zu Besuch kommen dürfen.“ Kurzes Schweigen.

Bis Lanz dann Karl-Heinz Leven, Experte für Seuchengeschichte, ins Boot holt und sich erklären lässt, wie wichtig politische Kommunikation während einer Seuche sei.

----------------------------

Mehr News zu Markus Lanz:

++ „Markus Lanz“ (ZDF): Corona-Erkrankte schockiert mit Video-Tagebuch – „Das ist einfach beängstigend“ ++

++ „Markus Lanz“ (ZDF): Dieser Vergleich löst hitzige Diskussion aus – „hinkt an allen Ecken und Enden“ ++

----------------------------

Puh, definitiv ein Schlagabtausch der besseren Sorte... (mg)

Die ganze Folge und auch alle anderen Markus Lanz-Folgen sind in der ZDF Mediathek zu sehen.

Das langsame Impfen in Deutschland sorgt seit Wochen für herbe Kritik. Bei „Markus Lanz“ wurde am Dienstag unter anderem darüber diskutiert, was der russische Impfstoff Sputnik V für die Impfgeschwindigkeit in Deutschland und der EU bedeutet. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zeigte sich dabei von der Wirksamkeit des Impfstoffes überrascht – und zeigte sich selbstkritisch. Hier erfährst du alle Details!