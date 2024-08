Mario Voigt vor der Thüringen-Wahl: „Konsequente Abschiebung“ – aber nicht wie AfD

Am kommenden Sonntag (1. September) wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Jüngste Umfrage sehen die AfD als klaren Wahlsieger, dahinter scheint sich die CDU einzureihen. Aktuell stehen die Christdemoraten bei knapp 22 Prozent, dennoch könnte Spitzenkandidat Mario Voigt schon bald zum Ministerpräsidenten ernannt werden. Im Interview mit unserem Partnerportal Thüringen24 fordert er vor allem eine konsequentere Migrationspolitik.

+++ Mehr zum Voigt-Interview: Thüringen-Wahl: Voigt teilt gegen BSW aus – „Ferngesteuert von Lafontaine und Wagenknecht“ +++

Obwohl die AfD die Thüringen-Wahl zu dominieren scheint und Umfragen ihr circa 30 Prozent der Stimmen attestieren, dürfte die Höcke-Partei keine Regierungsbefugnis bekommen. Der Grund: Sämtliche Parteien haben eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. Das freut die CDU und insbesondere Mario Voigt, denn ihnen scheint eine Mehrheit in einer potenziellen Koalition sicher.

Als möglicher neuer Ministerpräsident will Voigt vor allem eine striktere Migrationspolitik umsetzen. Denn laut seiner Partei würden 86 Prozent der Bevölkerung eine Veränderung im Anschluss an die Thüringen-Wahl fordern.

„Thüringen ist ein weltoffenes Land. Wir hängen aber deswegen nicht die Tür zu unserer Wohnung aus, sondern wir entscheiden schon selbst, wer zu uns kommt und wie viele. Momentan haben viele Menschen in Thüringen den Eindruck, dass wir hier zu viele Asylbewerber haben, die keinen Beitrag für die Gesellschaft leisten.

Das bedeutet für uns erstens, dass wir eine Bezahlkarte wollen. Sprich, dass es keine Geldleistung, sondern nur Sachleistungen gibt. Das Zweite ist eine Arbeitsverpflichtung in den Gemeinschaftsunterkünften. Dadurch sehen die Menschen, die bei uns sind, dass man für Unterstützung auch eine Gegenleistung erbringen muss. Das hilft auch bei der Integration. Außerdem wollen wir dafür sorgen, dass Fachkräfte schneller ihre Anerkennung bekommen. Das dauert in Thüringen am längsten.“

Mario Voigt, Spitzenkandidat der CDU, im Interview mit Thüringen24