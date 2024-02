Marie Agnes Strack-Zimmermann privat: Ihre Leidenschaft brachte ihr die große Liebe

Die FDP-Politikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann gehört zu den prominentesten Gesichtern der Ampel-Regierung. Als Bundesvorsitzende des Verteidigungsausschusses ist sie oft als Gast in Talkshows zu sehen.

Aber was weiß man bisher über das Privatleben der FDP-Politikerin? Und was motivierte sie, in die Politik zu gehen? All das über Marie Agnes Strack-Zimmermann erfährst du hier!

Marie Agnes Strack-Zimmermann privat: So kämpfte sie sich an die Spitze

Marie Agnes Strack-Zimmermann (geborene Jahn) kam am 10. März 1958 in Düsseldorf zur Welt und wuchs in Meerbusch auf. Die spätere Politikerin studierte Publizistik, Politikwissenschaften und Germanistik in München. Nach dem Studium war Strack-Zimmermann 20 Jahre als Verlagsrepräsentantin des Nürnberger Jugendbuchverlags Tessloff tätig. Dafür betreute sie Buchhandlungen in NRW und Rheinland-Pfalz.

1990 trat Marie-Agnes Strack-Zimmermann in die FDP-Fraktion ein. Der Startschuss für ihre dortige Politik-Karriere war ein Zebrastreifen. Denn vor der Kita ihrer Kinder fehlte dieser. Mit ihrem hartnäckigen Einsatz in der Kommunalpolitik setzte sie sich mit ihrem Zebrastreifenwunsch durch. Ihr Beharrlichkeit lernte sie zu Hause. Wer mit zwei großen Brüdern aufwächst, lernt sich durchzusetzen, sagte Marie-Agnes Strack-Zimmermann dem ‚DJournal‘. Auch von ihren Großmüttern lernte sie zu ihrer Meinung zu stehen.

Ihre Erfolge in der Kommunalpolitik zahlten sich aus: 2008 trat sie ihr Amt als erste Bürgermeisterin der FDP-Fraktion von Düsseldorf bis 2014 an. Dann ging es für sie nach Berlin. Von 2013 bis 2019 war sie stellvertretende Vorsitzende der FDP. 2019 wurde Strack-Zimmermann Mitglied des FDP-Bundesvorstandes. 2009 bis 2014 war sie auch stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland. Bei der Landschaftsversammlung machte sie sich stark für die Region.

Seit 2021 ist sie nicht nur im Bundesvorstand, sondern auch Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. In ihrem Amt fordert sie vor allem Waffenlieferungen an die Ukraine.

Strack-Zimmermann Privat: Große Liebe durch gemeinsames Hobby

Marie Agnes Strack-Zimmermann ist seit 43 Jahren mit ihrem Mann Horst verheiratet. Auslöser ihrer Ehe war die gemeinsame Leidenschaft zum Motorradfahren. Auf einem Motorrad sitzend lernte Strack-Zimmermann ihn in der Düsseldorfer Altstadt kennen. Dort sei ihr heutiger Mann auf sie zugekommen und habe sie angesprochen.

Ihre Liebe hat drei gemeinsame Kinder hervorgebracht. Eine Tochter und zwei Söhne. Ihren Kindern zuliebe wartete sie bis 2017, um in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Denn mit drei Kindern wäre sie bei ihrer Arbeit in der Fraktion weniger frei gewesen, so die Mutter und mittlerweile Großmutter von drei Enkeln.

