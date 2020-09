Manuela Schwesig mit Preis für Kampf gegen Krebs ausgezeichnet

am 27.09.2020 um 22:03

Für den offenen Umgang mit ihrer Brustkrebs-Erkrankung hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den „YES!Award“ erhalten. Die 46-Jährige nahm die Auszeichnung in Form eines Ringes am Samstagabend in Berlin entgegen.

Es sei Schwesig gelungen, zahlreiche Betroffene zu ermutigen, ihre Isolation zu verlassen und offen über ihre Erkrankung zu sprechen, hieß es bei der digitalen Selbsthilfegruppe „yeswecan!cer“. Schwesig hatte ihre Erkrankung im September vergangenen Jahres öffentlich gemacht.

In der Begründung wurde die Behutsamkeit betont, mit der Schwesig ihre Sorgen thematisiere. Erwähnt wurde auch der Pragmatismus beim Regeln aller Angelegenheiten und die Sensibilität, die in ihrer Kommunikation über den Krebs zum Ausdruck komme.

Sie habe das Thema in das Bewusstsein vieler Menschen gerückt, die es bisher verdrängt hatten, und einen wichtigen Beitrag zur Enttabuisierung der Volkskrankheit geleistet. Schwesig nahm den Preis sichtlich bewegt entgegen.

Veranstaltung mit 6500 Teilnehmern

„Ein Traum ist wahr geworden“, sagt Jörg A. Hoppe, Gründer von yeswecan!cer und Medienmanager aus Berlin. Bis zu 6500 Menschen verfolgten am 26. und 27. September die über 50 Panels digital, 160 Teilnehmer*innen waren live dabei im bUm in Berlin-Kreuzberg.

Diskutiert wurde über Cannabis in der Krebstherapie genauso wie über Sex und Krebs, neueste Forschungstrends oder die Auswirkungen der Krankheit auf die Familie. Alle Panels sind auch in den kommenden Wochen auf www.yeswecan-der.org abrufbar. (dpa, red)