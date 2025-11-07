Mamdani s Frau, Rama Duwaji, bringt Trump aus der Fassung: „Ich sehe besser aus!“

Zohran Mamdani (34) ist der neue Bürgermeister von New York City. An seiner Seite ist eine Frau, die anders ist als alle First Ladies zuvor. Rama Duwaji ist 28, Gen-Z und hat das Potenzial zur neuen Erzfeindin von Donald Trump.

Trump schlimmster Albtraum: Rama Duwaji – Die First Lady, die alles anders macht

Duwaji ist alles andere als eine passiv winkende Vorzeige-First Lady. Hinter den Kulissen gestaltete sie die Kampagne ihres Mannes mit und half ihm bei Social Media – das einen großen Einfluss auf seinen Erfolg hatte. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Sie ist kreativ, stark, links – und eine Frau. Das und der Fakt, dass sie mit Mamdani verheiratet ist, reicht aus, um sie zum Ziel von US-Präsident Donald Trump zu machen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Natürlich, ganz in Trump-Manier, fällt ihm vor allem ein Aspekt auf, den er kritisieren will: Duwajis Schönheit. Laut WKM News sagte er über die 28-Jährige: „Schau, alle sagen, sie ist wunderschön – ich habe sie gesehen – aber ganz ehrlich, ich finde, ich sehe besser aus. Da sind sich alle einig.“ Foto: IMAGO/MediaPunch Nun, Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Für Duwaji ist es gewiss ihre Kunst, die sie auf Instagram abwechselnd mit Selfies von sich mit ihren über 760 Followern teilt. Zu Trumps Schönheitswettbewerb äußerte sie sich bislang nicht. Foto: IMAGO/NurPhoto Rama Duwaji wurde in Houston geboren, wuchs aber in Dubai auf. Ihr Kunststudium absolvierte sie in Katar und in den USA. Die Werke wurden unter anderem in „The New Yorker“, „Vogue“ und bei der BBC besprochen. Oft ist das Leben von Frauen im Nahen Osten und die Situation in Gaza Thema. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Seit wann Duwaji und Mamdani verheiratet sind, ist nicht bekannt. Auch sonst spielt die Beziehung der beiden keine große Rolle in der Öffentlichkeit. Kennengelernt haben sie sich wohl 2021 bei einer Dating-App. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

