Malu Dreyer privat: „Ich spürte, dass der Rollstuhl mir wieder Freiheit schenkt“

Malu Dreyer (SPD) verlässt hier nach dem Treffen mit der Angela Merkel zusammen mit einer Personenschützerin das Bundeskanzleramt in einem Rollstuhl sitzend.

Am 14. März findet die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz statt. Malu Dreyer hat gute Chancen als Ministerpräsidentin bestätigt zu werden. Laut aktuellen Umfragen kann ihre bisherige Ampel-Koalition mit einer Mehrheit rechnen, sofern Grüne und FDP erneut in das Bündnis eintreten wollen.

Schon immer hat die SPD-Politikerin Malu Dreyer auch offen über private Details ihres Lebens gesprochen, etwa über ihre MS-Erkrankung.

Malu Dreyer privat: Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz an MS erkrankt

Im Jahr 1995 wurden bei Malu Dreyer, die eigentlich Marie-Luise Anna Dreyer heißt, erstmals Multiple Sklerose diagnostiziert. Eine „Krankheit der 1000 Gesichter“, wie es oft heißt, weil viele unterschiedliche Ausprägungen und Verläufe möglich sind. MS ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, sie kann zu Muskelschwäche, Lähmungen, Seh- und Sprechstörungen führen.

--------------

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) privat:

Die Tochter eines Schulleiters verbrachte ein Auslandsschuljahr im kalifornischen Claremont.

Sie studierte in Mainz. Zunächst katholische Theologie und Anglistik, wechselte dann zu Jura.

Sie war Richterin auf Probe, Staatsanwältin, hauptamtliche Bürgermeisterin von Bad Kreuznach, Dezernentin in Mainz und Landesministerin.

Seit 2013 ist die 60-Jährige Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.

Seit 2004 ist sie mit dem SPD-Politiker Klaus Jensen verheiratet, der von 2007 bis 2015 Oberbürgermeister von Trier war.

--------------

+++ SPD stinksauer: JU entstellt Ministerpräsidentin Malu Dreyer – „Schämt euch und löscht das!“ +++

Malu Dreyer über ihren Rollstuhl: „Ich dachte, ich setze mich da rein und komme nie wieder raus“

Bei Malu Dreyer äußert sich die MS-Erkrankungen durch Gehbehinderungen. In einem „Zeit“-Interview aus dem Jahr 2018 sagte sie: „Mein Kopf denkt die Beine nicht mit. Manchmal sehe ich jemanden und will spontan auf ihn zugehen und merke erst eine Sekunde später: So schnell, wie ich das will, kann ich das gar nicht.“ Dass sie immer wieder auf einen Rollstuhl angewiesen ist, hat sie mittlerweile akzeptiert: „Ich dachte, ich setze mich da rein und komme nie wieder raus. Dann war es ganz anders: Ich spürte, dass der Rollstuhl mir wieder Freiheit schenkt.“

Malu Dreyer (SPD) fährt hier vor drei Jahren auf einem Weg im Nationalpark Hunsrück-Hochwald ein sogenanntes Swiss Trac, während Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) Schritt hält. Mit dem Swiss Trac können auch bewegungseingeschränkte Personen den Park erkunden. Foto: picture alliance / Harald Tittel/dpa | Harald Tittel

Auch bei einem Interview auf der Seite der „Initiative Selbsthilfe Multiple Sklerose Kranker e.V.“ spricht Dreyer offen über ihr Leben mit MS: „Ich habe mich auf die Krankheit eingestellt, sie ist ein Teil, aber nicht der Mittelpunkt meines Lebens. Ich mache regelmäßig meine Übungen und ernähre mich gesundheitsbewusst. Meine MS-Erkrankung äußert sich glücklicherweise ausschließlich in einer Einschränkung meiner Mobilität. Für längere Wege nutze ich auch mal den Rollstuhl oder ein Elektromobil.“ Ab und an sieht man auch, dass sich Malu Dreyer bei jemanden am Arm einhakt, um mehr Sicherheit zu haben, wie hier beim Premierminister von Luxemburg, Xavier Bettel.

+++ CDU sorgt für neuen Eklat im Wahlkampf – diesmal geht es um ein Sex-Plakat +++

Sie gehe morgen regelmäßig zu einem Physiotherapeuten, das helfe ihr, sich fit zu fühlen. Der Funke-Mediengruppe erklärte sie einmal: „Die Öffentlichkeit muss ertragen, dass Politiker nicht immer perfekt sind. Öffentlichkeit kann aber erwarten, dass sie ihren Job gut machen.“ Die Leute würden oft vergessen, dass sie eine Erkrankung habe.

--------------

Mehr zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und Malu Dreyer:

--------------

Malu Dreyer: Mit ihrem Mann lebt sie in einem Wohnprojekt in Trier

Ein großer Rückhalt für Malu Dreyer ist ihr katholischer Glaube - und ihr Ehemann Klaus Jensen und ihre Familie. Sie lernte Jensen in den 1990er-Jahren im „Schammatsdorf“ in Trier kennen, einem inklusiven und generationenübergreifenden Wohnprojekt. Dort lebte er bereits seit 1984. Im Jahr 2001 verstarb dessen erste Frau im Alter von 40 Jahren an Krebs. Der Witwer und Vater dreier Kinder kam anschließend mit Malu Dreyer zusammen, die selbst kinderlos blieb.

Malu Dreyer neben ihrem Mann Klaus Jensen im Fußballstadion des 1. FSV Mainz 05. Foto: IMAGO / Martin Hoffmann

Über den „Schammatsdorf“ schwärmt sie. Das Leben dort sei „ein echter Glücksfall“, es sei ein soziales Miteinander und eine lebendige Nachbarschaft. „Man hilft sich gegenseitig, ist füreinander da, und das hilft am Ende allen, denn jeder kann mal in die Situation kommen, dass er Hilfe braucht.“

Malu Dreyer ist beliebt im Volk: Ministerpräsidenten-Direktwahl würde sie locker gewinnen

Bei den Wähler kommt Malu Dreyer deutlich besser als ihre SPD. Könnten die Rheinland-Pfälzer ihren Ministerpräsidenten direkt wählen, dann würden laut einer Umfrage im Auftrag des SWR 56 Prozent für sie stimmen. Nur 28 Prozent würden ihr Kreuz bei Herausforderer Christian Baldauf von der CDU machen. Auch in der Corona-Pandemie konnte sie sich bislang als Krisenmanagerin beweisen.