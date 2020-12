Maischberger (ARD): Schriftstellerin Elke Heidenreich attackiert SPD-Politiker – „geht mir so auf die Nerven“

Bei Maischberger (ARD) standen in dieser Sendung sehr unterschiedliche Themen auf der Tagesordnung.

An Corona kam auch diese Sendung von Maischberger (ARD) allerdings nicht vorbei. Daneben wurde noch über die im November beschlossene Frauenquote in Dax-Vorständen und den chaotischen AfD-Parteitag in Kalkar (NRW) diskutiert. Ein Gast musste am Ende der Sendung besonders einstecken.

Maischberger (ARD): Schlagabtausch zwischen Lauterbach und Kubicki?

Die Gäste bei Maischberger (ARD) waren dieses Mal Maren Kroymann (Kabarettistin), Oliver Köhr (ARD-Hauptstadtkorrespondent), Jan Fleischhauer („Focus“-Kolumnist), Karl Lauterbach, SPD (Bundestagsabgeordneter und Epidemiologe), Wolfgang Kubicki, FDP (Bundestagsvizepräsident) und Elke Heidenreich (Schriftstellerin).

Zunächst geht es bei dem Kolumnisten um die beschlossene Frauenquote in Dax-Vorständen. Jan Fleischhauer glaubt nicht daran, dass „300 Millionärinnen in den Vorständen“ etwas an den Lebensumständen der durchschnittlichen Frau ändern würden. Dahingegen war Maren Kroymann sehr positiv gestimmt. Es sei ein wichtiges Signal für die Frauen, dass alles möglich sei.

Maischberger (ARD): Maren Kroymann freut sich über die Frauenquote in Dax-Vorständen. (Symbolbild) Foto: imago images / Michael Wigglesworth

Nach einem Abstecher zu dem AfD-Parteitag und ging es dann zum bestimmenden Thema der Sendung: Corona. Dafür waren die beiden Politiker Wolfgang Kubicki und Karl Lauterbach geladen. Sie hatten sich schon in der Vergangenheit bei diesem Thema als Gegenspieler erwiesen.

Doch von einem Streit war nichts zu sehen – ganz im Gegenteil. Kubicki sagte direkt zu Beginn: „Ich glaube, dass wir mehr Gemeinsamkeiten haben, als wohl viele glauben.“ Ein Schlagabtausch der beiden Politiker blieb aus. Beide wiederholen bereits getätigte Äußerungen und Sandra Maischberger schafft es nicht, sie in eine hitzige Diskussion zu verwickeln.

Maischberger (ARD): Schriftstellerin Elke Heidenreich attackiert SPD-Politiker – „geht mir so auf die Nerven“

Das hört sich nun nach einer ziemlich blutleeren Sendung an. Aber dabei sollte es nicht bleiben, dafür sorgte die Schriftstellerin Elke Heidenreich. Sie ist nicht unbedingt dafür bekannt, mit ihrer Meinung hinter dem Berg zu halten.

Doch bevor sie einige Politiker ordentlich kritisiert, offenbart sie erstmal ihre Meinung zu Bundeskanzlerin Angela Merkel – und die ist durchweg positiv. Sie möge die Kanzlerin. Durch Merkel fühle sie sich gut vertreten. Diese sei weder arrogant noch eitel. „Wenn man sieht, wie sie gealtert ist in diesem Job, dann sieht man, was sie gearbeitet hat. Das ist ein gutes Altern. Sie hat unfassbar was geleistet. Sie war immer da, sie war immer präsent, sie hat sich um alles gekümmert“, so Heidenreich. Dennoch mache jeder auch Fehler. Die anderen CDU-Kandidaten hingegen würden ihr alle nicht gefallen.

Am Ende der Sendung wollte Maischberger von Heidenreich noch ihre Meinung zu den Corona-Akteuren wissen – und diese war teilweise alles andere als positiv. Besonders Karl Lauterbach bekam sein Fett weg: „Der geht mir so auf die Nerven. Es ist immer dieses kölsche Gejammer im selben Tonfall. Ich glaube, er ist ein kluger Mann, ich glaube, dass er auch die richtigen Sachen sagt, aber er sagt's in jeder Talkshow auch heute Abend bei Ihnen und ich bin froh, dass ich nicht mit ihm diskutieren muss.“

Maischberger (ARD): Karl lauterbach musste ordentlich einstecken. (Symbolbild) Foto: imago images / Reiner Zensen

Virologe Christian Drosten sei niedlich und sicher auch ein guter Wissenschaftler. „Ich will aber von Politikern geführt werden“, so die Schriftstellerin. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder habe sich in der Krise gut gemacht. Olaf Scholz sei „langweilig“. Zu Armin Laschet sagte Elke Heidenreich: „Ach, Armin… er stammt ja von Karl dem Großen ab, mehr ist nicht zu sagen.“ (gb)