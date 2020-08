ARD-Talkshow: Maischberger stellt Scholz Fallen – „Dass ich als männliche Merkel bezeichnet werde ..."

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger.

Erster TV-Auftritt für SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nach der offiziellen Nominierung am Montag. In der ARD-Talkshow „Maischberger. Die Woche“ muss der Hanseat am Mittwochabend einigen Fallen der Moderatorin ausweichen.

Als ihn Sandra Maischberger nach einem möglichen Gegenkandidaten Markus Söder fragt, reagiert der Bundesfinanzminister schelmisch.

Maischberger (ARD): Scholz muss Fallen ausweichen – lässt sich aber nicht festnageln

Im Interview versucht Maischberger zunächst herauszufinden, wie stabil das Verhältnis zwischen Scholz und den beiden SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wirklich ist. Dazu konfrontiert sie ihn mit persönlichen Attacken der beiden aus dem Wahlkampf um den SPD-Vorsitz.

Esken hatte in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz bezweifelt, dass Scholz ein „standhafter Sozialdemokrat“ sei. Walter-Borjans fand damals, dass Scholz kein SPD-Kanzlerkandidat werden sollte, weil ihm das Emotionale fehlte. Maischberger fragt, ob Scholz das getroffen habe. „Ja, selbstverständlich“, gesteht er offen. „Aber ich weiß von Saskia Esken, übrigens schon damals, dass sie das nicht so gemeint hat. Und ich finde, wenn man jedes Wort auf die Goldwaage legt, das in der Hitze eines Gefechts gesagt worden ist, dann hat man es auch sehr schwer.

“

Für Maischberger wirkte die gemeinsame Kanzlerkandidaten-Vorstellung am Montag aber trotzdem wie eine „Show“, so richtig könne man die neue SPD-Einigkeit nicht glauben. Scholz entgegnet: „Ist es aber nicht! Und ich glaube, dass es ein großes Missverständnis ist. Wenn nur die zusammenarbeiten, die hundertprozentig einer Meinung sind, dann kann es nichts werden mit der Demokratie.“ Brandt, Wehner und Schmidt seien auch nicht immer einer Meinung gewesen. „Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger auch mit unserer Geschlossenheit überraschen.“

Scholz bei Maischberger (ARD): „Zur Regierungsfähigkeit der Linken gibt es noch viele Fragen“

Danach versucht Maischberger Scholz darauf festzunageln, ob er als Kanzler inhaltlich wirklich für ein Linksbündnis mit den Grünen den Linken zur Verfügung steht. Scholz macht seine Grenzen klar, etwa bei den Nato-Bündnisverpflichtungen. Ein Austritt aus der Nato ist für ihn undenkbar, ebenso wie ein Spitzensteuersatz von 75 Prozent für Einkommensmillionäre, wie es die Linke fordert. Scholz sieht jetzt vor allem die Linken in der Pflicht, in der eigenen Partei viel zu klären: „Zur Regierungsfähigkeit der Linken gibt es noch viele Fragen, da wird es sicherlich viel zu diskutieren geben. Ich wünsche gute Verrichtung!“

Maischberger (ARD): Scholz überrascht mit Antworten zu Söder und Merkel

Zuletzt muss Scholz in der ARD-Talkshow zu Kanzlerin Merkel und CSU-Ministerpräsident Markus Söder privat Stellung beziehen. Dazu gibt Sandra Maischberger ihrem Gast einige Satzanfänge vor. „Gegen einen Kanzlerkandidaten Söder habe ich ...“. Schelmisch grinsend antwortet Scholz nur: „Nichts.“

Das hat schon etwas von Angela Merkel. So passt dann auch folgende Frage und Antwort: „Dass ich manchmal als männliche Merkel bezeichnet werde, finde ich ...“, so die Vorgabe der Moderatorin. Woraufhin Scholz vollendet: „Angesichts der großen Leistung, die die Kanzlerin zustande gebracht hat, und als Feminist, ein großes Lob.“

