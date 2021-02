Maischberger: Bill Gates im Interview über die „große Verschwörung“ – „Verstehe das überhaupt nicht“

Prominenter Talkgast bei Sandra Maischberger!

Niemand geringeres als Microsoft-Gründer Bill Gates (65) gibt sich in der ARD-Talkshow die Ehre. In einem exklusiven Interview spricht er mit Sandra Maischberger unter anderem über die Verschwörungstheorien, die ihn als Sündenbock hinter der Corona-Pandemie verteufeln.

Maischberger zeigt Exklusiv-Interview mit Bill Gates

Unfassbar, was dem Milliardär in diversen Verschwörungstheorien vorgeworfen wird. Die Pandemie sei nur ein Vorwand, damit Gates der Weltbevölkerung mit einem angeblichen Impfstoff Mikrochips implantieren könne? Bei dem 65-Jährigen stößt das nur auf ungläubiges Staunen.

„Es ist sehr schwer zu verstehen, warum ich den Wunsch haben sollte, Menschen zu überwachen“, sagt er im exklusiven Maischberger-Interview. „Und was überhaupt die Verbindung ist zwischen Mikrochips und Impfstoffen. Ich verstehe das überhaupt nicht.“

+++ „Maischberger“ (ARD): Als Boris Palmer DAS sagt, reagiert Karl Lauterbach reagiert sofort: „So ein Unsinn“ +++

„Einige sind so abgedreht, dass man sich fragen muss, ob man überhaupt darauf antworten soll“, meint Gates – und stellt klar, dass er sich aktuell keinesfalls an der Pandemie bereichere. Sehr vielmehr verringere sich sein Reichtum Jahr für Jahr, weil er unter anderem in große Impfkampagnen investiere.

Vollständiges Gespräch am Donnerstag im TV

Das gesamte Interview dauert 45 Minuten. In der Talksendung „Maischberger. Die Woche“ am Mittwochabend (22.50 Uhr, ARD) wird zunächst nur eine Kurzfassung des Gesprächs zu sehen sein.

---------------------------------

Weitere Poltik-Nachrichten:

Donald Trump: Irre Bilder! SO wird Trump im Florida-Zuhause empfangen

AfD-Antrag im Bundestag sorgt für Belustigung – „Liebe AfD, Eigentor kann ich nur sagen“

Bundestagwahl: Umfrage-Hoffnung für die SPD – könnte Scholz SO noch Bundeskanzler werden?

---------------------------------

Das vollständige Interview zeigt der Sender „tagesschau24“ am Donnerstag um 21.45 Uhr. (at)