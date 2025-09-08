Das spielt Putin in die Karten: Zu Hause hat Macron Chaos

Frankreich steuert auf eine politische und finanzielle Krise zu, die Präsident Emmanuel Macron zunehmend machtlos erscheinen lässt. Mit einer Rekord-Schuldenquote und dem drohenden Aus der Regierung von Premierminister Bayrou steht das Land vor turbulenten Zeiten. Russlands Präsident Wladimir Putin könnte von der geschwächten EU-Nation profitieren.

Macron geschwächt – Putin ist ein Gewinner der Lage in Frankreich

Putin kann sich freuen, denn Macron droht machtlos zu werden. Die Krise um die Staatsfinanzen in Frankreich spitzt sich zu. Das Land wird zum neuen Sorgenkind der EU, zumal nach nur neun Monaten die nächste Regierung vor dem Aus steht. Foto: IMAGO / Bestimage. IMAGO / ZUMA Pressdraht, IMAGO / Wirestock, Der Schuldenstand Frankeichs ist gewaltig und beträgt aktuell rund 114 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Nach Griechenland und Italien ist Frankreich das Land im Euro-Raum mit der höchsten Schuldenquote. Der Schuldenberg in absoluten Zahlen: 3.300 Milliarden Euro! Foto: IMAGO/MAXPPP Premier François Bayrou wird aller Voraussicht nach die Vertrauensfrage im Parlament am Montag nicht überstehen. Seine Mitte-Rechts-Regierung hat für seinen angestrebten Sparkurs keine Mehrheit im Parlament. Das wird auch Macron schwächen. Foto: IMAGO/Bestimage Macron bleibt zwar als direkt gewählter Präsident im Amt und kann einen neuen Premierminister ernennen. Setzt er Neuwahlen an, werden wahrscheinlich die radikalen Linken um Jean-Luc Mélenchon und Rechten mit Marine Le Pen stärker. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Putin spielt das alles in die Karten, denn während Macron rhetorisch stets als starker Verbündeter der Ukraine auftritt, sind die Militärhilfen aus Frankreich schon heute weitaus geringer als jene aus Deutschland. Laut Daten des Daten des Kiel Instituts für Weltwirtschaft hat Deutschland bislang etwa 21,2 Milliarden Euro an militärischer Unterstützung zugesagt und zugewiesen, Frankreich nur etwa 7,5 Milliarden Euro. Foto: IMAGO/Bestimage Durch die Finanzprobleme wird Macron kaum mehr leisten können für die Ukraine in Zukunft. Stattdessen setzt er auf PR! Er verkündete nach einem Treffen in Paris am Donnerstag über Sicherheitsgarantien für die Ukraine, dass 26 europäische Länder sich verpflichtet hätten, Soldaten für eine Absicherungstruppe zu schicken. Das allerdings ist (noch) eine fiktive Debatte. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

