Totales Regierungschaos in Frankreich! Nächstes Desaster für Präsident Macron

Wieder ein Rücktritt eines Premierministers in Frankreich! Nur wenige Stunden nach der Vorstellung einer neuen Regierung ist Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron habe den Rücktritt angenommen, teilte das Präsidialamt am Montag in Paris mit.

Macron steht nun vor einem politischen Scherbenhaufen!

Opposition drohte mit Sturz – Chef der Konservativen probte den Aufstand

Zuvor hatten mehrere Oppositionsparteien erneut mit dem Regierungssturz gedroht. Am Dienstag wurde Lecornus Regierungserklärung erwartet. Dem Premier und seiner Regierungsmannschaft drohte direkt darauf ein Misstrauensvotum der Opposition.

Die Mitte-Rechts-Regierung geriet schon nach ein paar Stunden ins Chaos, nach der Verteilung der Schlüsselressorts. Der in seinem Amt bestätigte Innenminister und Vorsitzende der konservativen Républicains, Bruno Retailleau, äußerte sich unzufrieden über die Zusammensetzung der neuen Regierung. Er hatte zuvor ein Drittel der Ministerposten für seine Partei verlangt.

Findet Macron eine Lösung für die tiefe politische Krise?

Frankreich befindet sich in einer ernsten Haushaltskrise. Die Vorgängerregierung unter François Bayrou stürzte bei einer Vertrauensfrage im Streit um den geplanten Sparhaushalt im Parlament. Das Land hat mit rund 3,3 Billionen Euro die höchsten Schulden in der Europäischen Union. Nun ist Präsident Macron gefordert, eine Lösung für die festgefahrene Situation zu finden.