Revolte gegen Maaßen in seiner eigenen Partei – „Ich bin nicht naiv“

Hans-Georg Maaßen, Gründer und Vorsitzender der Werteunion, steht offenbar vor dem Rücktritt. In einem offenen Statement an seine Parteimitglieder äußert er Zweifel an seiner Zukunft in der Partei. Während die Werteunion seit ihrer Gründung enttäuschende Wahlergebnisse verkraften musste, spricht Maaßen von internen Machtkämpfen und einem angeblichen „Putsch“ im Parteivorstand. Sein Rückzug scheint nur noch eine Frage der Zeit.

Maaßen und die Krise in der Werteunion

Hans-Georg Maaßen, Gründer und Vorsitzender der Werteunion, überrascht mit deutlichen Worten an seine Parteimitglieder. In einem Statement erklärt er, dass er überlegt, die Partei zu verlassen. „Ich weiß nicht, ob ich in zwei oder drei Wochen noch der Partei angehören werde“, heißt es in seiner Stellungnahme. Maaßen räumt ein, dass viele Mitglieder nur seinetwegen der Partei beigetreten seien. Genau deshalb wolle er offen über seine Zukunft nachdenken. Diese Worte klingen wie ein bevorstehender Abschied.

Dabei waren die Ambitionen der Werteunion groß. Maaßen gründete die Partei als Reaktion auf die Migrationspolitik von Angela Merkel. Ziel war, den politischen Raum zwischen CDU und AfD zu besetzen und in ostdeutschen Bundesländern als möglicher Koalitionspartner aufzutreten. Doch der Erfolg blieb aus. Bei Landtagswahlen holte die Partei in Thüringen 0,6 Prozent, in Sachsen sogar nur 0,3 Prozent. Zur Bundestagswahl scheiterte die Werteunion komplett mit 0,0 Prozent der Stimmen.

Maaßen spricht von Putsch im Parteivorstand

Maaßen macht die schlechte Zusammenarbeit im Parteivorstand für seinen möglichen Rückzug verantwortlich. „Mit vielen im jetzigen Parteivorstand kann ich nicht mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten“, so Maaßen. Explizit nennt er die Namen von Mitgliedern wie Pantel, Meuthen und Schwarzer. Seine Kritik geht jedoch noch weiter: Er wirft diesen führenden Figuren einen „Putsch“ und eine „schleichende Machtübernahme“ vor.

„Ich bin nicht naiv. Was hier stattfindet, ist ein Putsch und eine Machtübernahme von Leuten, die ihre Mitgliedschaft und Funktion mir zu verdanken haben“, beklagt Maaßen in seinem Statement. Er sei nicht bereit, nur als Aushängeschild für eine Partei zu fungieren, während hinter seinem Rücken fragwürdige Entscheidungen getroffen werden.

Maaßen gesteht ein, dass es ein Fehler gewesen sei, bestimmten Personen zu vertrauen. Nun werde er die kommenden Wochen nutzen, um über seinen zukünftigen Weg in der Werteunion nachzudenken.

