Luisa Neubauer: Das wird dich umhauen! DAS weiß kaum jemand über ihren Bruder

2018 von der Schwedin Greta Thunberg losgetreten, rolte die Demo-Welle von „Fridays for Future“ auch über Deutschland hinweg. Plötzlich gingen Kinder und Jugendliche in den Schulstreik, um von der Politik eine Abwendung der Klimakatastrophe zu fordern. Dabei ging es immer auch gegen große Konzerne. Vorne mit dabei war Luisa Neubauer.

Umhüllt von Slogans wie „Hey, hey! Wer nicht hüpft, der ist für Kohle!“ und „5, 6, 7, 8 – RWE wird plattgemacht“ rief sie ihre Forderungen an Wirtschaft und Politik ins Mikrofon. Ob sie diese Forderungen auch in ihrem persönlichen Umfeld vorbringt?

Geschwisterpaar im Rampenlicht: Zwei Karrieren, ein großes Thema

Luisa Neubauer kommt aus einer Unternehmerfamilie. Zwar arbeiten ihre Eltern im sozialen Sektor, ihr Großvater ist aber der Zigarettenfabrikant Feiko Reemtsma. Das ist kein Geheimnis, Neubauer selbst thematisierte ihre Familiengeschichte gemeinsam mit ihrer Großmutter Dagmar Reemtsma im Buch „Gegen die Ohnmacht“. Und wem der Name bekannt vorkommt – Klimaaktivistin Carla Reemtsma ist eine Cousine von Luisa.

Neubauers Kurs ist klar auf Klimaschutz gepolt. Sie ist das deutsche Gesicht von der Schülerprotestbewegung Fridays for Future und geht immer wieder auch wirtschaftliche Akteure aufgrund ihrer hohen Emissionen an. Doch auch Neubauers Bruder ist ein großes Tier in der Wirtschaft.

Neubauer: Klimaprotest und Chefetage von Lieferando

Lennard Neubauer, älter als seine Schwester Luisa, ist laut „Business Insider“ der neue Deutschland-Chef von Lieferando. Der Lieferservice mit dem orangenen Emblem gehört zur Just Eat Takeaway Gruppe, die 2021 einen globalen Umsatz von etwa 4,5 Milliarden Euro machte. Lieferando ist in Deutschland aktueller Marktführer in Sachen Essenslieferung.

Der Bruder der Klimaaktivistin ist seit Juli Managing Director von Just Eat Takeaway Deutschland, so „Business Insider“. Zuvor war Neubauer Strategie- und Projektmanager beim Finanzdienstleister Gerson Lehrman Group.