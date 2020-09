Luisa Neubauer dramatisch wie nie: „Jeden Grund, Angst zu bekommen“

View this post on Instagram

Drama?! Ja. Stellt euch mal vor Leute: Das, was heute abgeht, was wir diese Tage erleben, das sind “gerade mal” 1,16 Grad globale Erwärmung. 75% des arktischen Eises sind unwiderruflich geschmolzen, wenn es nicht in Brasilien brennt, dann brennt es in Australien, in Griechenland, in Kalifornien. Wenn es nicht in Bangladesh flutet, flutet es in China, in Uganda, in Florida. Arten sterben schneller aus, als das wir sie entdecken können, Wüsten wachsen, Menschen fliehen, Wellen werden höher, Winde werden stärker, Wasser knapper und Dürren zerstörerischer. Das sind 1,16 Grad Celsius durchschnittliche Erwärmung. Und auf 3-5 Grad rasen wir gerade zu. Man kann es sich nicht vorstellen. Und man will es auch nicht. Aber so sieht es aus, das ist wo wir heute sind. Es sei denn wir ändern das, es sei denn wir intervenieren. Es sei denn wir beenden die toxische Gleichgültigkeit mit der unsere Zukünfte behandelt werden, wir hören auf mitzumachen, beim Club der Weltzerstörer. Das müssen wir aber selber machen. Sorry to tell you - aber niemand wird unsere Zukunft für uns retten. Denn während überall erklärt wird “man möchte ja” was machen, passiert on the ground faktisch nichts, was uns sicher bei 1,5 Grad halten kann. Also gehen wir auf die Straßen, also leisten wir Widerstand, also sagen wir #KeinGradWeiter. Dieser Streik am Freitag wird anders, wir kommen mit Maske, wir halten Abstand. Aber wir lassen auch nicht locker. Wir und ich zählen auf jede und jeden einzelnen. Jede*r ist gefragt, jede*r ist gebraucht. Wir sehen uns Freitag, über 400 mal in Deutschland. #maskeaufemissionenrunter . . 📸 @menschundlicht #fridaysforfuture #climatestrike #fightclimateinjustice