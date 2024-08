Luisa Neubauer verrät: So viel Geld gebe ich für meine Kleidung aus

Sie ist Deutschlands bekannteste Klimaaktivistin: Luisa Neubauer. Doch nicht wenige Kritiker werfen ihr und der ganzen Fridays-for-Future-Bewegung Doppelmoral und Heuchelei vor. Auf der einen Seite lautstark für Klimaschutz einstehen, auf der anderen Seite aber im Privatleben diese Werte nicht authentisch vertreten? Immer wieder wird Luisa Neubauer beispielsweise angelastet, dass sie in jüngeren Jahren Urlaub in aller Welt gemacht habe – und lange Strecke zu anderen Kontinenten geflogen sei.

Doch nun beweist Neubauer in einem TikTok-Clip, wie ernst es ihr auch im persönlichen Lebensstil mit Nachhaltigkeit und ihrem eigenen CO2-Fußabdruck ist.

Luisa Neubauer verrät, wie viel ihre Kleidung kostet

Auf dem Kanal des WDR-Radiosenders 1Live präsentierte sie jetzt ihre Kleidung, die sie an jenem Tag trug – und offenbarte, was sie dafür ausgab. Von Fast Fashion keine Spur!

So habe Luisa Neubauer die Jacke „geschenkt bekommen“, die Hose habe sie auf dem Flohmarkt für 5 Euro gekauft, das Shirt habe sie von einem Klimacamp“gesneakt“, also gratis mitnehmen können. Am teuersten dürften ihre Veja-Schuhe sein, die bei Online-Händlern je nach Modell zwischen 110 und 150 Euro zu haben sind. Aber auch ihre Treter kann sie reinen Gewissens durch die Straßen führen, denn Veja vertreibt vegane Sneaker, setzt auf eine umweltfreundliche Produktion und fairen Handeln.

Nachhaltige Mode: Klimaaktivistin macht es vor

Obwohl es mit Sicherheit kein spontaner und zufälliger Dreh war, anders als das Video suggeriert, erscheint Luisa Neubauer glaubwürdig. Es wirkt so, als würde sie tatsächlich bei ihrem Modekonsum auf Nachhaltigkeit setzen.

Klimaaktivisten weisen immer wieder darauf hin, dass man in diesem Bereich viel tun kann. Etwa, was den Transport von Kleidung um den halben Globus angeht oder den enormen Wasserverbrauch in der Baumwoll-Produktion. Von den verheerenden Arbeitsbedingungen, etwa in Bangladesch, erst gar nicht zu reden. Eine Lösung: Mehr auf Second Hand setzen, wie es Neubauer vormacht.