Luisa Neubauer und Christian Lindner schwören drauf – doch darum hast du bei DIESER neuen App kaum eine Chance

Kaum eine App erfährt wohl gerade so einen Hype, wie die neue Plattform „Clubhouse“. Egal ob FDP-Politiker Christian Lindner, Klimaaktivistin Luisa Neubauer oder CSU-Ministerin Dorothee Bär: Alle sind im „Clubhouse“ bereits angekommen und begeistert.

Bloß: Was bei Luisa Neubauer, Christian Lindner und Co. der neueste Trend ist, stellt normale Handynutzer vor große Herausforderungen. Wenn du selbst Teil der Community sein willst, hast du nämlich aktuell kaum eine Chance.

Luisa Neubaer und Christian Lindner:

Sonntagabend eine Diskussion zum Thema „Klima, Laschet, Weltrettung“, veranstaltet von Fridays for Future. Luisa Neubauer fordert auf Twitter auf: „Kommt dazu!“ Nahezu zeitgleich schreibt Christian Lindner: „Ein spannendes Experiment, dieses Clubhouse. Eben ein interessantes Gespräch mit Menschen geführt, die sonst nicht in der eigenen 'Bubble' sind.“ Da würde man gern mitmachen, oder?

Als „Bubble“ wird die eigene Blase bezeichnet, also Menschen, mit denen wir im Alltag Kontakt haben, deren Meinungen wir kennen und mit denen wir uns austauschen. Im realen Leben zum Beispiel die Familie, Freunde oder Arbeitskollegen.

Doch was genau steckt hinter „Clubhouse“, bei dem man die eigene Bubble auch mal verlassen kann, wie Christian Lindner meint?

Das ist Clubhouse

Clubhouse ist wohl DER aktuelle App-Trend. Die Anwendung vernetzt ähnlich wie Instagram oder Facebook Menschen miteinander, hat dabei jedoch einen interaktiven Live-Charakter wie die Streaming-Plattform Twitch. Das Besondere: Es gibt keine Fotos oder Bilder, sondern nur Audioinhalte. Ein bisschen wie eine öffentliche Telefonkonferenz oder eine Auswahl an verschiedenen Live-Podcasts.

Nutzer können sogenannte „Räume“ öffnen, in denen die Gesprächsteilnehmer dann live miteinander diskutieren können. Dabei ist man entweder Moderator, Sprecher oder Zuhörer. Diskussionen können spontan veranstaltet oder vorgeplant werden, um möglichst viele Nutzer zu erreichen.

In den USA haben zahlreiche Promis den Hype angefeuert, darunter Drake oder Paris Hilton. In Deutschland ist die App in den vergangenen Tagen nahezu explodiert. Wenn du das Konzept spannend findest und selbst einmal reinhören willst, gibt es allerdings gleich zwei große Probleme. Die machen den Zugang für den Otto Normalbürger zumindest aktuell nahezu unmöglich.

Darum hast du im Moment das Nachsehen

Zum einen gibt es die Clubhouse-App nur im App-Store. Nutzer von Android Geräten, die den Großteil in Deutschland ausmachen, schauen in die Röhre. Das weit größere Problem stellt jedoch die künstliche Verknappung beim Anlegen von Nutzeraccounts dar.

Wer im Clubhouse mitmischen will, benötigt nämlich eine Einladung („Invite“) eines bestehenden Nutzers. Der hat jedoch nur eine sehr begrenzte Anzahl an Invites zur Verfügung. Die Zahl der Nutzer ist in Deutschland noch sehr gering. Inzwischen werden die Einladungen sogar bei Ebay-Kleinanzeigen für Preise ab 20 Euro aufwärts gehandelt.

Du wirst dich also in den meisten Fällen noch gedulden müssen, wenn du Clubhouse ausprobieren willst. Die Macher haben zumindest angekündigt, die App langfristig für alle interessierten Nutzer freigeben zu wollen, ganz ohne die komplizierten Einladungen. Wann das der Fall sein wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Datenschützer kritisieren bereits, dass Clubhouse Zugriff auf die Einträge im Adressbuch des Nutzers fordert. (dav)