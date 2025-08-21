Wir sind keine Blaumacher-Republik – bei den Lohnfortzahlungen werden Fakten verdreht

Feiern die deutschen Arbeitnehmer zulasten der Unternehmen zu oft blau? Diese Darstellung vertritt das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Die Arbeitgeber müssten pro Jahr mittlerweile 82 Milliarden Euro für Lohnfortzahlungen zahlen. Das Institut schlägt zur Kostensenkung vor, die Gehaltszahlung zu Beginn einer Erkrankung für einige Tage auszusetzen.

Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat eine komplett andere Interpretation der Statistik. Tatsächlich seien die Ausgaben für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall im Verhältnis zu den gesamtwirtschaftlichen Bruttolöhnen und -gehältern seit 2013 praktisch gar nicht mehr gestiegen.

„Kosten praktisch auf dem Niveau von 2013“

Die absoluten Zahlen schon, doch das sei irreführend, denn angesichts von Inflation und entsprechenden Lohnerhöhungen sowie deutlich mehr Beschäftigten sei das normal. Professor Dr. Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung: „Es ist vielmehr verwunderlich, dass die Kosten für die Lohnfortzahlung trotz der Nachwehen der Corona-Pandemie und der auch dadurch belasteten Gesundheit der Menschen in Deutschland heute praktisch auf dem Niveau von 2013 liegen.“

Die Hans-Böckler-Stiftung verweist zudem darauf, dass die Belegschaften im Vergleich im Durchschnitt älter sind und die Leute länger arbeiten. Neue Erkrankungsrisiken und eine bessere Diagnostik kamen hinzu. Dennoch sei ein Effekt von gestiegenen Lohnfortzahlungen preisbereinigt nur minimal feststellbar.

Debatte um Lohnfortzahlung auf Abwegen?

Dullien zeigt sich verwundert über die „Diskussion um vermeintlich hohe Belastungen durch die Lohnfortzahlungen“. Er äußert einen Verdacht: „Es drängt sich der Eindruck auf, dass hier eine allgemeine Stimmung über vermeintlich hohe Sozialabgaben genutzt werden soll, um von Arbeitnehmenden zu Arbeitgebern umzuverteilen und Profite auf Kosten der Kranken in der Gesellschaft zu erhöhen.“