Lindner rächt sich genüsslich! DAS hat er Kanzler Merz nicht vergeben

Friedrich Merz und Christian Lindner gelten als Duzfreunde – doch offenbar hat sich ihr Verhältnis abgekühlt. Der Ex-Finanzminister, der sich jetzt als Berater und Kuratoriumsmitglied in der freien Wirtschaft eine zweite Karriere außerhalb der Politik aufbaut, tritt nach!

Während seine Partei FDP in der Versenkung verschwunden ist (mittlerweile unter „Andere“ beim ZDF-Politbarometer), hält Lindner fest an seiner Maxime „weniger Staat“. Wenn diese Idee schon im heimischen Deutschland keinen Wahlerfolg hatte, so feiert er den Wahlsieg des libertären Reformers Javier Milei in Argentinien umso mehr.

Seitenhieb gegen Kanzler Merz

Der Südamerikaner konnte einen überraschend deutlichen Sieg bei den Zwischenwahlen feiern und wurde in seinem Kurs vom Volk bestätigt. Für Lindner und andere in der FDP ist der 55-Jährige in seinem Anti-Staat-Reformeifer zur Entfesselung neuer Wirtschaftskraft ein Vorbild für Deutschland.

So postete der frühere FDP-Chef am Dienstag genüsslich einen Seitenhieb gegen Kanzler Merz auf X. Er schrieb: „Gratulation an Herrn Milei. Er zeigt, dass man mit ambitionierten Reformen eine Wirtschaft drehen und Wahlerfolge erzielen kann.“

Lindners Vergeltung nach Attacke bei Maischberger

Dazu teilte Lindner mit Genugtuung einen Beitrag aus dem Dezember 2024, als sich Merz noch als Kanzlerkandidat von CDU/CSU von Lindner distanzierte. In der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger hatte Merz erklärt, er sei „sprachlos“ und „ehrlich gesagt völlig entsetzt gewesen“, dass Lindner fordert, Deutschland solle „ein kleines bisschen mehr Milei oder Musk wagen“.

Merz sagte in der ARD-Sendung, dass Milei sein Land ruiniere und die Menschen mit Füßen trete. Darum konnte er absolut nicht verstehen, wieso Lindner diesen Vergleich machte. Nun, nach dem Wahltriumph von Milei, rächte sich der Liberale mit seinem Beitrag.