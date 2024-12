Christian Lindner und seiner Frau wird „unmoralisches Angebot“ unterbreitet

Kurz nach dem Ampel-Aus denkt Christian Lindner (45) schon an sein politisches Comeback in der kommenden Bundesregierung. Der FDP-Chef will erneut Finanzminister werden, am liebsten in einer schwarz-gelben Koalition unter Kanzler Friedrich Merz.

+++ Auch spannend: Überraschung in Blitz-Umfragen! Zwei Parteien der Ex-Ampel legen plötzlich zu +++

Ob es so kommt, erscheint aktuell fraglich. In den Umfragen, die direkt nach seinem Rauswurf durch Bundeskanzler Olaf Scholz erhoben wurden, erfährt seine Partei keinen oder nur einen minimalen Aufschwung.

RTL meldet sich bei Lindner und seiner Frau

Bei den frischen Umfragen von Forsa (RTL/ntv) und der Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) kommt die FDP nur auf 3 Prozent. Damit wären die Liberalen raus aus dem Bundestag! Lediglich in der Umfrage von Infratest dimap (ARD) klettert die Partei auf 5 Prozent.

Prompt bietet sich RTL mit einem Trash-Format an, sollte es für Lindner keine politische Zukunft mehr in der Hauptstadt geben. Der Partnersender ntv spricht hierbei gar von einem „unmoralischen Angebot“.

„Immer ein Platz frei für euch“

Zusammen mit seiner Ehefrau Franca Lehfeldt soll er ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen. „Bei uns steht die Ampel immer auf grün“, heißt es dazu auf der Instagram-Seite der Sendung und „Im Sommerhaus ist immer ein Platz für euch frei“. Dazu postet die Promi-Show prompt eine Collage mit dem Ehepaar vor dem Drehort.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

RTL-Zuschauer: „Oder bei ‚Prominent getrennt'“

Der Spaß geht im Kommentarbereich weiter, denn die „Sommerhaus“-Fans können über das Lindner-Angebot lachen:

„Das wäre also ein Kandidatenpaar, das die anderen Bewohner dann überhaupt nicht kennen.“

„Oder Scholz und er bei ‚Prominent getrennt#“

„Einmal die ganze Ampel rein!“

„Unwahrscheinlich. Das Haus ist nicht auf Sylt.“

Mehr Themen für dich:

Tatsächlich dürfte die TV-Sendung, die in Bocholt produziert wird, wenig verlockend sein für Christian Lindner und seine Gattin. Die 35-Jährige war früher als TV-Reporterin ebenfalls für die Mediengruppe RTL und später für Welt auf Sendung. Im Jahr 2023 erschien ihr erstes Buch „Alte weise Männer“, das sie zusammen mit ihrer Freundin Nena Brockhaus geschrieben hat.