Kahlschlag von Luisa Neubauers Bruder – das Geschäftsmodell von Lieferando schmeckt nicht

Wie unterschiedlich Geschwister drauf sein können, zeigt sich erneut an diesem Beispiel. Während sich Luisa Neubauer als Aktivistin für Klimaschutz und ein sozial gerechtes Miteinander einsetzt, fällt ihr Bruder eine rigorose Manager-Entscheidung! Ein Kommentar.

Als Deutschland-Chef von Lieferando will Lennard Neubauer bis Anfang 2026 rund 2.000 Fahrerinnen und Fahrer rauswerfen. Er sagt: „Die Wettbewerbslandschaft und der Markt ändern sich immer rasanter und tiefgreifender.“ Es geht darum, die Kosten bei Gehalt und Personal zu drücken. Statt eigene Fahrer bezahlen zu müssen, die seit Jahren erfolglos um einen fairen Tarifvertrag bei Lieferando kämpfen, will die Firma künftig verstärkt auf Subunternehmer setzen. So machen es auch andere Konkurrenten – Arbeitnehmervertreter beklagen dabei ausbeuterische Verhältnisse und Scheinselbstständigkeit.

Mehr Gewinn für Lieferando – auf Kosten der Kuriere

Diese Kurier-Freelancer nutzen ihre eigenen Fahrräder und Fahrzeuge, was zusätzliche Kosten für Lieferando sparen wird. Sie tragen selbst für sich das unternehmerische Risiko, etwa bei einer längeren Krankheit, und sind schlechter abgesichert als fest angestellte Kuriere. Armut, spätestens im Alter, ist für Menschen in solchen Jobs vorprogrammiert.

Das, was Lieferando plant, ist aus Arbeitnehmersicht schamlos. Dieses Geschäftsmodell setzt darauf, dass die Kuriere am Ende der Lieferkette noch mehr unter Druck geraten. Ihre Lage könnte sich deutlich verschlechtern – mutmaßlich was das Gehalt angeht, aber auch bei den allgemeinen Arbeitsbedingungen.

Üble Arbeitsbedingungen – mir schmeckt das nicht

Während Neubauer (mehr zum Bruder von Luisa Neubauer) nur die betriebswirtschaftlichen Vorteile für Lieferando in den Mittelpunkt stellt, haben die Kuriere alle Nachteile zu tragen. Die Frage ist nun, ob wir Konsumenten dabei achselzuckend mitmachen.

Es ist bequem auf dem Sofa von der Lieferando-App aus frische Pizza zu bestellen. Andere allerdings müssen dafür oft unter üblen Bedingungen schuften. Mir schmeckt das nicht!