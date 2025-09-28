Russischer Chefdiplomat greift Merz an: “Er hat Gedächtnisschwund”

Der russische Außenminister verteufelt den Westen – schon wieder. Doch diesmal bekommt der Bundeskanzler persönlich sein Fett weg.
Der Ton des russischen Außenministers Sergej Lawrow ist alles andere als diplomatisch. Schimpftiraden und Drohungen gehören zu seinem üblichen Sprachgebrauch. Bei der UN-Generalversammlung in New York hielt der Chefdiplomat ebenfalls kein Blatt vor den Mund – doch neben den sonst zu erwartenden Vorwürfen gegen die NATO hat er dem Bundeskanzler Friedrich Merz persönlich die Leviten gelesen. Mehr Details in der Galerie.