  3. Russischer Chefdiplomat greift Merz an: “Er hat Gedächtnisschwund”

von Yury Malakhov

Der russische Außenminister verteufelt den Westen – schon wieder. Doch diesmal bekommt der Bundeskanzler persönlich sein Fett weg.

Russischer Außenminister teilt gegen Merz aus - vor der UN-Versammlung!
Deutschland will 5 Prozent in Nato investieren

Die Bundesregierung möchte die Nato-Forderung von Trump künftig erfüllen. Ein Kommentar.

Der Ton des russischen Außenministers Sergej Lawrow ist alles andere als diplomatisch. Schimpftiraden und Drohungen gehören zu seinem üblichen Sprachgebrauch. Bei der UN-Generalversammlung in New York hielt der Chefdiplomat ebenfalls kein Blatt vor den Mund – doch neben den sonst zu erwartenden Vorwürfen gegen die NATO hat er dem Bundeskanzler Friedrich Merz persönlich die Leviten gelesen. Mehr Details in der Galerie.

DAS warf der russische Spitzendiplomat Merz vor:

Der Westen sei auf einen Krieg mit Russland aus
Lawrow beschuldigte europäische Politiker der Kriegstreiberei. Angeblich gebe es Mandatsträger, die „offen über Angriffsvorbereitungen auf russische Territorien sprechen“. Foto: IMAGO/NurPhoto
Lawrow spricht eine Warnung an den Westen aus
Der Außenminister warnte, „jegliche Aggression“ gegen sein Land werde „eine entschlossene Reaktion nach sich ziehen“. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Kritik an der Rüstungspolitik Deutschlands
Der russische Chefdiplomat sieht die zunehmenden Militärausgaben in Deutschland als problematisch an. Diese Entwicklungen hätten „wahrscheinlich das gleiche Ziel, das Hitler verfolgt hatte“. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Merz wird „gefährlich“
Lawrow warf Merz „militaristische Rhetorik“ und ein „überaus gefährliches“ Verhalten vor. Laut ihm habe die Person, die Deutschland zu einer militärischen Großmacht machen will, ein „verkümmertes historisches Gedächtnis“. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen
Bundeswehr soll zur stärksten Armee Europas werden
Mit seinen Anschuldigungen nahm der russische Außenminister offenbar Bezug auf die Ankündigung des Bundeskanzlers, dass die Bundeswehr „konventionell zur stärksten Armee Europas“ werden solle. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Russland will keinen Krieg mit dem Westen
Außerdem tat Lawrow die Vorwürfe, Russland bereite einen Krieg gegen Europa vor, als Provokationen ab. Foto: IMAGO/Xinhua
Europas Sicherheitsmodell ist obsolet geworden
Laut dem russischen Chefdiplomat habe sich das aktuelle euroatlantische Sicherheitsmodell – mit der NATO, der EU und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) als Grundlage – eindeutig überlebt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

