Laschet, Merz und Röttgen: Endlich Klarheit! DIESER Tag entscheidet über den CDU-Vorsitz

Wer wird neuer Vorsitzender der CDU? Drei Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen: Norbert Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz.

Sie unterscheiden sich durch teils komplett unterschiedliche Führungsstile, wobei vor allem Friedrich Merz mit seinen scharfen Zwischenrufen immer aneckt. Ende Oktober sah sich der Politiker beispielsweise als Opfer einer von Laschet inszenierten Intrige, als es um die Verschiebung des Parteitags im Dezember ging. Dennoch liegt Merz bei den CDU-Anhängern vorn. Doch Röttgen und Laschet sind nicht gänzlich abgeschlagen.

Nun haben alle drei Kandidaten Gewissheit: Der 16. Januar wird der entscheidende Tag für sie.

Laschet, Merz und Röttgen: Augen auf Mitte Januar gerichtet

Die Stimmung zwischen den drei Kandidaten kann man wohl als kühl bezeichnen. Vor allem Merz griff Laschet in der Vergangenheit mehrmals verbal an. Das hat ihm allerdings nicht nur Sympathien eingebracht. Ausgerechnet Norbert Röttgen, der lange Zeit als nahezu abgeschlagen galt, konnte in den vergangenen Wochen Boden auf seine beiden Mitkonkurrenten gutmachen. Er steht für einen deutlich modernen Führungsstil als der vergleichsweise konservative Merz.

Es war eine fast einjährige Hängepartie um den CDU-Vorsitz, aber nach monatelangen Hahnenkämpfen können alle drei nun ein Ziel ins Auge fassen: den 16. Januar 2021. An diesem und an dem vorherigen Tag wird der erste Digital-Parteitag der CDU stattfinden. Diese Entscheidung traf der CDU-Vorstand am Montag in einer Schaltenkonferenz.

Eigentlich sollte der neue Vorsitzende bereits im Dezember gewählt werden. Doch wegen der Corona-Pandemie hatte sich die Parteispitze darauf geeinigt, die Präsenzveranstaltung abzusagen. Merz wütete daraufhin gegen Laschet. Es sei alles eine Verzögerungstaktik, um in der Gunst der CDU-Delegierten aufzusteigen.

Ton könnte nochmal rauer werden

Das Prozedere für Januar sieht vor, dass sich die Kandidaten am 16. Januar online vorstellen und die Delegierten ihre Stimme anschließend per Briefwahl abgeben können.

Friedrich Merz begrüßte die Entscheidung des CDU-Präsidiums.

Herzlichen Dank an Präsidium und Bundesvorstand der @CDU für die heutige Entscheidung. Wir werden einen erfolgreichen digitalen #Parteitag durchführen und dann gemeinsam in das Wahljahr 2021 gehen! (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) December 14, 2020

Merz auf Twitter: „Herzlichen Dank an Präsidium und Bundesvorstand der CDU für die heutige Entscheidung. Wir werden einen erfolgreichen digitalen Parteitag durchführen und dann gemeinsam in das Wahljahr 2021 gehen!“

Laschet und Röttgen äußerten sich bislang nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Ton zwischen allen dreien noch einmal deutlich rauer wird. Schließlich bleibt ihnen nur noch knapp ein Monat, um die Delegierten von sich zu überzeugen. (dav, mit dpa)