Laschet holt nach Parteitag-Absage TV-Aussage ein – „Gesetzesbruch“

Auf einmal ging alles ganz schnell bei der CDU. Am Wochenende kamen erste Berichte auf, dass der angesetzte Parteitag am 4. Dezember möglicherweise verschoben werden könnte. Eigentlich sollte die CDU an diesem Datum einen neuen Vorstand, inklusive Parteivorsitzendem wählen. Bislang hatten Norbert Röttgen, Friedrich Merz und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ihren Hut in den Ring geworfen.

Dann am Sonntag dann die Überraschung: Das als Präsenzparteitag geplante Event ist abgesagt. Laschet und Röttgen lobten den Schritt als richtiges Signal. Schließlich waren die Corona-Zahlen stark gestiegen in den vergangenen Wochen. Anders Merz. Er tobte, warf Laschet wüste Vorwürfe an den Kopf. Der verhielt sich zunächst still am Montag. Doch ein kurzer Ausschnitt aus dem WDR-Polit-Talk „Westpol“ holt ihn jetzt wieder ein. Zu Recht?

Laschet: Aussage aus dem September holt NRW-Ministerpräsident ein

Konkret geht es um ein Video aus dem September. Damals hatte „Westpol“-Moderatorin Gabi Ludwig bei Armin Laschet nachgefragt: „Wird der Bundesparteitag im Dezember eigentlich tatsächlich stattfinden? Er muss ja nicht stattfinden, oder?“

Laschet hatte daraufhin erklärt: „Er muss nicht stattfinden, dann wären Sie aber eine Gesetzesbrecherin. Das Parteiengesetz verpflichtet Parteien, alle zwei Jahre in Präsenz zusammen zu kommen.“ Als Ludwig einwirft, der letzte Parteitag sei im Dezember 2019 gewesen, korrigiert der NRW-Ministerpräsident, der letzte Wahlparteitag sei im Dezember 2018 bei der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer gewesen.

„Eklatanter Verstoß gegen das Parteiengesetz“

Und dann folgt der wohl bemerkenswerteste Teil: „Mandate sind in der Demokratie auf Zeit begrenzt und es wäre ein eklatanter Verstoß gegen das Parteiengesetz, wenn es keinen Bundesparteitag gäbe.“

Hui! Das klingt aber ganz anders, als in den vergangenen Tagen, als Laschet stets für eine Verschiebung geworben hatte. Friedrich Merz warf ihm darauf eine Intrige vor. Mehr dazu hier: CDU: Merz wittert Verschwörung und geht auf Laschet los – „volle Breitseite des Establishments“

Friedrich Merz wütet gegen die Absage des Parteitags. Er wittert eine Intrige, angeführt von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: imago images / Henning Scheffen

Viele halten Laschet nun das Video aus dem September vor. Er verzögere den Parteitag, um seine Chancen auf den Parteivorsitz zu erhöhen, folgen einige in der Diskussion auch der Argumentation von Merz. So schrieb ein CDU Kreistagsabgeordneter mit Blick auf den Sinneswechsel von Laschet, es sei ihm „schleierhaft, wie man nur wenige Wochen später das Gegenteil vertreten kann!“ Sind die Vorwürfe gegen Laschet berechtigt?

Darum bricht Laschet kein Gesetz

Das Infektionsgeschehen sah im September, zu dem Zeitpunkt als Laschet bei „Westpol“ zu Gast war, deutlich entspannter aus. Von fünfstelligen Neuinfektionen war man damals weit entfernt. Was man Laschet durchaus vorwerfen kann: Seine Prognose zur Entwicklung der Infektionszahlen war zu naiv. Aber wird er selbst zum Gesetzesbrecher, wenn er für eine Verschiebung des Parteitages wirbt?

Nein – denn die Bundesregierung hat inzwischen auf den entsprechenden Passus reagiert. Parteien können ihren Parteitag wegen Corona verschieben, auch wenn die Satzungsbestimmung der Partei eigentlich etwas anderes vorsieht.

Die ist übrigens auch der Grund, warum die CDU ihren Parteitag nicht online abhalten kann. Die SPD, die CSU und die Grünen haben entsprechende Grundlagen dafür in ihre Satzung bereits eingebaut und in der Vergangenheit bereits Parteitage digital abgehalten. (dav)