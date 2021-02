Landtagswahl Rheinland-Pfalz: DIESE Wahlomat-Frage kann es wirklich nur hier geben

In rund einem Monat findet die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz statt. Am 14. März wird darüber entschieden, ob die Ampelkoalition aus FDP, SPD und Grünen unter Ministerpräsidenten Malu Dreyer (SPD) ihre Arbeit fortsetzen darf.

Der Wahlomat dient gerade für Unentschlossene, die noch nicht wissen, wo sie ihr Kreuz setzten wollen, als wichtige Entscheidungshilfe. Vor der Landtagswahl Rheinland-Pfalz sorgt dabei eine Aussage im Wahlomat für Belustigung. Dann die würde so wohl in keinem anderen Bundesland gestellt werden.

Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz ist online. Foto: bpb

Landtagswahl Rheinland-Pfalz: Wahlomat-Frage sorgt für Schmunzeln

Am vergangenen Mittwoch, 10. Februar hat die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), den Wahlomat zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz online gestellt. Insgesamt 38 Aussagen können Nutzer mit „Stimme zu“, „Neutral“ oder „Stimme nicht zu“ bewerten. Am Ende können die für einen selbst wichtigsten Aspekte noch einmal gewichtet werden.

Doch schon die erste Frage sorgt bei den Wählern in Rheinland-Pfalz für Schmunzeln. Diese Aussage wäre wohl in keinem anderen Bundesland aufgestellt worden.

„Das Land soll vorrangig den ökologischen Einbau fördern“, heißt es gleich bei der ersten Aussage. Was auch sonst? Schließlich ist Rheinland-Pfalz Deutschlands Weinland Nummer eins. „Die wichtigen Fragen an erster Stelle“, kommentiert eine Nutzerin auf Twitter amüsiert.

Mehr als 65 Prozent des deutschen Weines werden in den Gebieten Ahr, Mittelrhein, Mosel, nahe, Pfalz und Rheinhessen hergestellt. Sogar ins Wappen des Bundeslands hat es der Wein geschafft: Oben befindet sich eine Volkskrone aus Weinblättern. Zudem gibt es ein Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und – was sonst – Weinbau.

Bundeszentrale: Wahlomat nur zur Orientierung, nicht als Empfehlung

Wer diese und die 37 anderen Fragen beantwortet, bekommt am Ende angezeigt, wie sehr die eigenen Positionen mit denen der zwölf Parteien und einer Wählervereinigung übereinstimmen. Die bpb betont jedoch: „Ob Sie eine bestimmte Partei wählen sollten oder nicht, will und kann der Wahl-O-Mat Ihnen nicht beantworten.“ Der Wahlomat dient also lediglich als Orientierungshilfe.

Aktuelle Umfragen deuten darauf hin, dass die bisherige Koalition unter Malu Dreyer auch nach dem 14. März weiterführen darf. Das hängt jedoch auch davon ab, ob die FDP es erneut in den Landtag schaffen. Die Liberalen liegen in den letzten Trends bei fünf Prozent. SPD und Grüne kämen demnach zusammen auf 31 und 13 Prozent, die CDU auf 33.

Hier geht es direkt zum Wahlomat zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz. (dav)