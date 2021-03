Umfrage zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Packendes Kopf-an-Kopf-Rennen

Am 14. März findet die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz statt. Sie wird zusammen mit der zeitgleichen Landtagswahl in Baden-Württemberg einen ersten wegweisenden Trend in diesem Super-Wahljahr 2021 aufzeigen.

In aktuellen Umfragen zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz deutet sich ein packender Wahlausgang an. Es könnte für SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die regierende Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen erneut reichen. Doch auch die CDU liegt gut im Rennen in den aktuellen Prognosen. Übernimmt CDU-Politiker Christian Baldauf die Macht an Rhein und Mosel? Ein neuer Trend sieht die SPD nun vorne!

Umfrage zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz: So ist derzeit die Prognose zum Wahlausgang

Für die Sozialdemokraten ist es entscheidend, dass sie in Rheinland-Pfalz an der Regierung bleiben, ist doch Malu Dreyer mit Stephan Weil (Niedersachsen) die einzige Regierungschefin der SPD in einem westdeutschen Flächenland. Kann sie ihre Macht verteidigen, wäre es ein Hoffnungsschimmer für die derzeit in deutschlandweiten Umfragen weit abgeschlagene SPD für die Bundestagswahl im Herbst.

Mehr zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:

Die Ausgangslage in Rheinland-Pfalz: So lief die Landtagswahl 2016:

Die SPD konnte die Landtagswahl mit 36,2 Prozent als stärkste Kraft gewinnen.

Die CDU kam mit Herausforderin Julia Klöckner auf 31,8 Prozent der Stimmen.

Der FDP gelang mit 6,2 Prozent der Wiedereinzug in den Landtag, die Grünen verloren über zehn Prozent und kamen nur noch auf 5,3. Die AfD schaffte es aus dem Stand auf 12,6 Prozent und wurde somit drittstärkste Fraktion.

Die bisher regierende rot-grüne Koalition wurde durch eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen ersetzt.

Ministerpräsident Malu Dreyer regiert seit 2013 das Bundesland.

Rheinland-Pfalz ist damit seit fast 30 Jahren in SPD-Hand. Vor Dreyer regierten die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Kurt Beck (1994-2013) und Rudolf Scharping (1991-1994) das Land.

Prognose und Umfrage für die Landtagswahl Rheinland-Pfalz: Grüne viel stärker, AfD verliert

In aktuellen Umfragen könnte die CDU die stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz werden, allerdings holen die Sozialdemokraten stark auf. Der Rückstand hat sich in der letzten Infratest-dimpag-Umfrage auf nur noch einen Prozentpunkt verringert!

Die Grünen könnten wieder zu alter Stärke der Landtagswahl 2011 zurückkehren, verlieren nun aber an Boden. Die AfD würde laut den Umfragen deutlich abgeben im Vergleich zur Landtagswahl 2016, die FDP stabilisiert sich über 5 Prozent und die Linke scheint chancenlos zu sein.

Infratest dimap für den SWR (25. Februar 2021): CDU 31%, SPD 30%, Grüne: 12%, AfD: 9%, FDP: 7%, Freie Wähler 4%, Die Linke 3%

INSA für Bild (23. Januar 2021): CDU 33%, SPD 30%, Grünen 14%, AfD 9%, FDP 6%, Linke 3%, FW 3%, Sonstige: 2%

Infratest dimap für den SWR (14. Januar 2021): CDU 33%, SPD: 28%, Grüne: 15%, AfD: 8%, FDP: 6%, Linke: 3%, Sonstige: 7%

SWR-Umfrage für Rheinland-Pfalz: Malu Dreyer äußerst beliebt

Laut der SWR-Umfrage Ende Februar würden 56 Prozent der Menschen Malu Dreyer direkt zur Ministerpräsidentin wählen. Ihr Herausforderer Christian Baldauf kommt nur auf 28 Prozent. Sie ist somit das Zugpferd für die SPD! Entsprechend wünschen sich 45 Prozent der Befragten, dass die nächste Landesregierung von der SPD geführt wird, 38 Prozent sagen das über die CDU.

Auch beim zentralen Thema Corona-Krise sehen 38 Prozent der Befragten die SPD als kompetenteste Partei für Rheinland-Pfalz, die CDU kommt auf 25 Prozent. 24 Prozent sagen, keine der Parteien liegt hier vorne. Mit dem Corona-Krisenmanagement der Landesregierung sind 5 Prozent der Befragten sehr zufrieden und 47 Prozent zufrieden. Gar nicht zufrieden sind 16 Prozent, 30 Prozent sind weniger zufrieden.

Parteikompetenzen in einer Umfrage des SWR vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Schwarz-Grün, Fortsetzung der Ampel oder eine Jamaika-Koalition sind realistisch

Zu Beginn der heißen Wahlkampfphase ist somit sowohl eine schwarz-grüne Koalition realistisch, als auch eine Fortsetzung der Ampel-Koalition. Denkbar wäre auch ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP. Natürlich hätte auch eine Große Koalition aus CDU und SPD eine Mehrheit, dieses Bündnis scheint jedoch äußerst unwahrscheinlich zu sein.

Mehr über das Bundesland Rheinland-Pfalz:

Das Bundesland entstand 1946.

Es ist mit 4,1 Millionen Menschen nach Einwohnern das sechstgrößte Bundesland.

Landeshauptstadt und größte Stadt ist Mainz.

Weitere Großstädte sind Koblenz, Trier, Ludwigshafen am Rhein und Kaiserslautern.

Bekannt ist das Land an Rhein und Mosel besonders für den Wein- und Sektanbau.

Top-Arbeitgeber ist der weltweit größte Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen.

Hat das TV-Duell noch Einfluss auf die Umfrage zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz?

Vor der Wahl findet am 5. März noch ein TV-Duell im SWR zwischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf statt, das möglicherweise den Wahlausgang stark beeinflussen könnte. Man wird sehen, ob es nach dem TV-Duell neue Bewegung in den Umfragen zur Landtagswahl geben wird.