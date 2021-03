Landtagswahl Baden-Württemberg: Böser Spott nach TV-Duell - DAS ging vielen auf die Nerven

Am 14. März 2021 findet die Landtagswahl in Baden-Württemberg statt. Zeitgleich mit der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist es der Auftakt zum Superwahljahr. Beste Aussichten in den Umfragen haben die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

In diesem News-Blog informieren wir über die aktuellen Entwicklungen im Endspurt des Wahlkampfes vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg.

News-Blog zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021

Gewählt wird am 14. März, zeitgleich mit der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) regiert das Ländle seit 2011.

Zunächst in einer grün-roten Koalition, seit 2016 mit der CDU.

Wahrscheinlich ist laut Umfragen eine Fortsetzung von Grün-Schwarz oder eine Ampel-Koalition.

Montag, 2. März 2021

15.10 Uhr: Spott nach dem TV-Duell für Kretschmann-Herausforderin Susanne Eisenmann

Nach dem TV-Duell vor dem Landtagswahl in Baden-Württemberg machen sich viele SWR-Zuschauer über den Auftritt der CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann lustig. Der Spott dreht sich vor allem darum, dass die CDU-Politikerin ständig gegrinst und gelacht habe, selbst an wenig passenden Stellen im TV-Duell. Manche meinen, das habe zu aufgesetzt gewirkt.

alles wohl eher sehr wackelig bei Frau #eisenmannlacht pic.twitter.com/pceI5ZE9bo — #POII7FI Wolf 🇪🇺☕️ 📷🚴‍♂️⛵️🏳️‍🌈 (@wobe) March 2, 2021

„Was bei mir vom TV-Duell hängen geblieben ist: #eisenmannlacht“, postete ein Twitter-User im Anschluss an die SWR-Debatte. Tatsächlich trendete der fiese Hashtag in den Stunden nach der Ausstrahlung. Manche posteten Zusammenschnitte der Lacher der CDU-Spitzenkandidatin.

Währenddessen wurde im TV-Duell auch über den möglichen Nachfolger von Winfried Kretschmann als Ministerpräsident gesprochen. Der Grüne brachte zuvor einen Namen ins Spiel, fühlt sich aber nun falsch verstanden.

14.30 Uhr: Wahlforscher rechnet vor Landtagswahl mit der CDU und Susanne Eisenmann ab

Wahlforscher Matthias Jung, Chef der Forschungsgruppe Wahlen, stellt der CDU vor der Landtagswahl Baden-Württemberg ein mieses Zeugnis aus. Er sagt: „Die CDU macht es Kretschmann besonders leicht, ihr die bürgerlichen Wählerinnen und Wähler abspenstig zu machen.“ Die Christdemokraten hätten höchstens nur noch die Möglichkeit, stärker gegen eine Ampel-Koalition aus Grünen, SPD und FDP mobil zu machen und für eine Fortsetzung von Grün-Schwarz zu werben.

