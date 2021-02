Landtagswahl Baden-Württemberg: Frau von Ministerpräsident Kreschmann (Grüne) schwer erkrankt – Konsequenzen für den Wahlkampf

Schlimme Nachrichten vor der Landtagswahl Baden-Württemberg am 14. März: Die Frau des baden-württembergischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist an Brustkrebs erkrankt.

Der Politiker zieht nun für den Wahlkampf Konsequenzen.

Landtagswahl Baden-Württemberg: Frau von Ministerpräsident Kretschmann schwer erkrankt

Wie Winfried Kretschmann auf der Seite des Staatsministeriums Baden-Württemberg mitteilte, sei seine Frau an Brustkrebs erkrankt.

„Es geht ihr den Umständen entsprechend, aber es kommen nun schwere Zeiten auf sie zu. Ich will für sie da sein, so gut es geht“, heißt es in dem Schreiben.

Deswegen werde er keine Termine im anstehenden Wahlkampf wahrnehmen. „ Ich brauche diese Zeit, um meiner Frau beizustehen.“ Er wolle das Land als Ministerpräsident jedoch weiter führen.

-------------------

Landtagswahl Baden-Württemberg:

die letzte Landtagswahl fand am 13. März 2016 statt

Die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann wurden erstmals in der Geschichte stärkste Kraft auf Landesebene

die CDU rutschte erstmals auf Platz zwei, verbuchte das mit Abstand schlechteste Ergebnis

2021 findet die Landtagswahl am 14. März statt

----------------

Er sprach zudem seine Dankbarkeit für die Anteilnahme an der Erkrankung seiner Frau aus und bat darum, von weiteren Nachfragen abzusehen.

Auf Twitter gab es aus allen politischen Lagern Genesungswünsche für die Ehefrau des Ministerpräsidenten. FDP-Chef Christian Lindner schrieb: „Beste Wünsche an Gerlinde Kretschmann für eine schnelle und nachhaltige Genesung. Viel Kraft für Winfried Kretschmann und Respekt für die Entscheidung“

Beste Wünsche an Gerlinde Kretschmann für eine schnelle und nachhaltige Genesung. Viel Kraft für Winfried Kretschmann und Respekt für die Entscheidung. Alles Gute für die Zukunft. CL — Christian Lindner (@c_lindner) February 12, 2021

Auch die SPD-Thüringen schrieb auf Twitter: „Das sind traurige Nachrichten. Wir wünschen Gerlinde und Winfried Kretschmann viel Kraft. Familie ist das wichtigste.“

Landtagswahl in Baden-Württemberg: Grüne in Trends vorn

Die Landtagswahl Baden-Württemberg ist für den 14. März geplant. Umfragen deuten darauf hin, dass die Grünen erneut die stärkste Kraft werden könnten. Sie kämen laut aktueller Prognose auf 34 Prozent, gefolgt von der CDU mit 28 Prozent. Weit abgeschlagen rangieren AfD (11 Prozent), SPD (10 Prozent) und FDP (9 Prozent).

Kretschmann ist seit Mai 2011 Ministerpräsident in Baden-Württemberg. In seiner ersten Amtsperiode von 2011 bis 2016 führte er eine Grün-Rote-Koalition an. Es war die erste grün-rote Regierung in dem eher konservativ geprägten Bundesland. Seit 2016 gibt es eine Koalition aus Grünen und CDU.

-----------------------------

Mehr zur Landtagswahl Baden-Württemberg:

Landtagswahl Baden-Württemberg: Grüne enteilen CDU – ist jetzt sogar DAS möglich?

Landtagswahl Baden-Württemberg: Peinlicher AfD-Fauxpas – jetzt muss die Feuerwehr ran

-----------------------------

Kretschmann ist der erste grüne Ministerpräsident des Landes und gemeinsam mit FDP-Ministerpräsident Reinhold Maier (1952-1953) erst der zweite Ministerpräsident, der nicht aus den Reihen der CDU stammt. (dav)