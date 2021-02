Landtagswahl Baden-Württemberg: „Grünes Versagen“ – ZDF-Magazin urteilt vernichtend über Kretschmanns Bilanz

Rund zwei Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg zieht das ZDF-Magazin „Frontal 21“ Bilanz – und die fällt verheerend aus für die regierenden Grünen und Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Ausgerechnet in der Energiewende sollen die Grünen auf ganzer Linie gescheitert sein. Entsprechend heißt der Beitrag der „Frontal 21“-Redakteure Hans Koberstein und Jörg Moll auch: „Kaum Ökostrom im Öko-Ländle – Grünes Versagen in Baden-Württemberg“.

Landtagswahl in Baden-Württemberg: Energiewende-Bilanz der Grünen ist düster

Die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache. Schon im grün-roten Koalitionsvertrag 2011, also der ersten Amtszeit von Ministerpräsident Kretschmann, gab es das Versprechen: „Wir wollen bis 2020 mindestens 10 Prozent unseres Stroms aus heimischer Windkraft decken“. Die Realität im Jahr 2019 sah dagegen bitter aus: Nur 4,4 Prozent Windkraft-Strom in Baden-Württemberg!

------------

5 Fakten über Winfried Kretschmann:

Während seines Studiums engagierte er sich beim „Kommunistischen Bund Westdeutschland“. Später bezeichnete er das als „fundamentalen Irrtum“.

Er ist ein leidenschaftlicher Heimwerker.

Kretschmanns Vater starb 1969 bei einem Autounfall.

Vor seiner politischen Karriere war er Gymnasiallehrer für Biologie, Chemie und Ethik.

Er ist bekennender Katholik.

------------

Wenn Baden-Württemberg noch die Klimaschutzziele von Paris bis 2030 erreichen will, müsste jährlich das Sechsfache an Windkraft zugebaut werden als durchschnittlich in den vergangenen Jahren unter Kretschmann: 690 Megawatt pro Jahr.

Genauso düster sieht es in der Solarenergie im Ländle aus. Pro Einwohner gibt es im sonnenreichen Süd-Bundesland 20 Prozent weniger installierte Solarzellen als im Bundesschnitt.

------------

Mehr zur Landtagswahl in Baden-Württemberg:

------------

Landtagswahl in Baden-Württemberg: Winfried Kretschmann (Grüne) hat nicht geliefert

Entsprechend fällt der Vergleich mit Nachbarbundesländern aus. Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern hatten 2019 einen Grünstromanteil von um die 51 Prozent. Das seit zehn Jahren von den Grünen regierte Baden-Württemberg von lediglich 31,5 Prozent!

Ausgerechnet das grün regierte Baden-Württemberg hinkt beim grünen Strom deutlich hinterher. Foto: Screenshot ZDF Mediathek

Für die Redaktion von „Frontal 21“ ist deshalb klar: Der erste grüne Ministerpräsident in Deutschland hat nicht geliefert, was er versprochen hat.

------------

Weitere aktuelle Politik-Artikel:

------------

Den Beitrag von „Frontal 21“ kannst du dir hier in der ZDF-Mediathek anschauen.