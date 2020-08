Kurzarbeitergeld: Auf GroKo-Pressekonferenz kommt DIESER böse Verdacht auf

In der Corona-Wirtschaftskrise hat die Bundesregierung am Dienstagabend einen weitreichenden Beschluss zum Kurzarbeitergeld gefasst.

Auf der anschließenden Pressekonferenz wehren sich die Spitzen der GroKo vehement gegen einen bestimmten Vorwurf.

Kurzarbeitergeld: GroKo einigt sich auf Verlängerung des Kurzarbeitergeldes

Die GroKo einigte sich darauf, dass Kurzarbeiter künftig bis zu 24 Monate (statt bisher zwölf) Lohnersatz bekommen. Von der neuen Vereinbarung zum Kurzarbeitergeld könnten Millionen Arbeitnehmer profitieren.

Die als Reaktion auf die Corona-Krise eingeführten Kurzarbeitergeld-Sonderregelungen sollen nun bis Jahresende 2021 beibehalten werden. Damit erhalten Betroffene mit Kindern bis zu 77 Prozent des Verdienstausfalls ab dem vierten Monat und bis zu 87 Prozent ab dem siebten Monat. Betroffene Arbeitnehmer ohne Kinder erhalten 70 Prozent beziehungsweise 80 Prozent. Die Kosten der Maßnahme schätzt die Bundesregierung auf rund zehn Milliarden Euro.

Doch schon gibt es heftige Kritik an dem GroKo-Beschluss zum Kurzarbeitergeld. Schon auf der Pressekonferenz im Anschluss an den Koalitionsausschluss wurden die Parteichefs von CDU, CSU und SPD danach gefragt.

Kurzarbeitergeld: Jetzt steht dieser Verdacht gegen die GroKo im Raum

ZDF-Journalist Florian Neuhahn fragte auf der PK: „Bei der Kurzarbeitergeld-Verlängerung wird Ihnen ja vorgeworfen, Sie hätten das Enddatum 31.12.2021 gewählt, weil Sie damit über die Bundestagswahl hinauskommen wollen. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, sie würden sich da quasi die Zeit erkaufen?“

Deutschlands Wirtschaft in der Corona-Krise

Durch den Corona-Schock brach die deutsche Wirtschaft von April bis Juni 2020 um 10,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal ein.

Das ist der stärkste Einbruch der Wirtschaftsleistung seit Beginn der vierteljährlichen Berechnungen vor 50 Jahren.

Die Arbeitsagentur meldete für den Juli 2,91 Millionen Arbeitslose. Das sind rund 635.000 mehr als im Vorjahr.

Im Juli wurden rund 6,7 Millionen Arbeitnehmern Kurzarbeitergeld ausgezahlt.

SPD-Vorsitzende Saskia Esken antwortete zuerst: Die Bundesregierung wolle sich keine Zeit erkaufen, sondern Arbeitsplätze sichern. Die Politik habe durch die Corona-Schutzmaßnahmen die Wirtschaft in eine „sehr, sehr schwierige Lage“ gebracht. Deswegen wolle man nun alles tun, um das Überleben von Unternehmen und von Arbeitsplätzen zu sichern.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer verteidigte den Kompromiss zwischen Union und SPD. Es habe sogar Forderungen nach einer Kurzarbeitergeld-Verlängerung bis 2022 gegeben. Doch man wollte „nicht das falsche Signal einer zu langen Verlängerung setzen“.

SPD-Vorsitzende Borjans sieht genau wegen dieses Kompromisses auch „den Verdacht ausgeräumt“, es handle sich um eine Wahlstrategie.

