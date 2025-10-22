Polizei ermittelt gegen CDU-Abgeordneten Kuban – Strafanzeige nach Ehe-Aus

Tilman Kuban, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Vorsitzender der Jungen Union, lässt sein Fraktionsamt aufgrund privater Vorwürfe ruhen. Kuban ist vorerst nicht mehr Vorsitzender der Arbeitsgruppe für EU-Angelegenheiten in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Eine Fraktionssprecherin erklärte gegenüber der „Bild“, dass die Fraktionsspitze die Vorwürfe ernst nehme, aber weder rechtlich noch tatsächlich eine Bewertung vornehmen könne. „Diese kann nur durch die ermittelnde Behörde erfolgen, es gilt die Unschuldsvermutung“, sagte sie.

CDU-Politiker Kuban bestreitet Vorwürfen „vehement“

Nach Informationen der „Bild“ stellte Kubans Frau Dominique Emerich Strafanzeige gegen ihn. Die Vorwürfe stehen wohl im Zusammenhang mit der Trennung der beiden. Emerich erklärte gegenüber der Zeitung: „Es ist zutreffend, dass mein Mann und ich seit mehreren Monaten offiziell getrennt sind. Zu allem anderen möchte ich mich nicht äußern.“ Laut „Bild“ beschäftigen sich die Staatsanwaltschaft Konstanz und der Immunitätsausschuss des Bundestages mit den Vorwürfen gegen Kuban.

Kuban selbst äußerte sich in einem internen Schreiben, aus dem die „Bild“ zitiert. Darin bestätigte er die Trennung von seiner Frau. „Dies ist für uns eine sehr belastende Zeit“, schrieb er. Gleichzeitig betonte Kuban: „In diesem Zusammenhang werden mir Dinge vorgeworfen, die ich vehement bestreite. Gleichzeitig befinden wir uns leider in einem sehr streitigen Sorgerechtsverfahren.“

Anzeige von Ehefrau nach Aus der Beziehung

Tilman Kuban führte die Junge Union zwischen 2019 und 2022 und war eine wichtige Stimme für den CDU-Nachwuchs. Seit 2021 ist er im Bundestag vertreten.

Wie sich die aktuellen Vorwürfe auf Kuban und seine politische Zukunft und Karriere auswirken, werden die Ermittlungen zeigen.