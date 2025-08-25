Krieg in Ostasien? Es fallen Schüsse – „Gefährliche Provokation“

Während die diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Krieg zunehmend intensiviert werden, droht ein anderer Konflikt zu eskalieren. Obwohl der neue Präsident von Südkorea an einer Entspannung der Lage interessiert ist, mussten seine Soldaten jetzt Schüsse abfeuern. Grund war ein Vorfall an der gemeinsamen Grenze. Um welchen Konflikt es geht und was genau passiert ist, verraten wir dir in dieser Bildergalerie.

Süd- und Nordkorea formal im Krieg

Seit dem Koreakrieg (1950–1953) sind Nord- und Südkorea verfeindet. Die Spannungen halten bis heute an, im Jahr 2024 stufte Nordkorea Südkorea in seiner Verfassung als feindlichen Staat ein. Nordkorea kündigte außerdem die Wirtschaftsbeziehung auf und zerstörte Verkehrswege nach Südkorea. Foto: IMAGO/Zoonar; ZUMA Press; Matrix Images Die Lage an den Grenzen ist stets angespannt. Etwa 30 nordkoreanische Soldaten haben nach Angaben der Vereinten Nationen vor einigen Tagen kurzzeitig die stark gesicherte Grenze zu Südkorea überschritten. Dies führte dazu, dass das südkoreanische Militär Warnschüsse abgab. Darüber berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf einen Sprecher des von den USA geführten UN-Kommandos (UNC) in Korea. Foto: IMAGO/UPI Photo Nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte wurden die nordkoreanischen Soldaten mehrfach per Lautsprecherdurchsagen darauf hingewiesen, dass sie die militärische Demarkationslinie überschritten hatten. Da sie jedoch nicht reagierten, gab das südkoreanische Militär schließlich Warnschüsse ab, berichtete Yonhap.

Unterdessen bezeichnete Ko Jong Chol, stellvertretender Generalstabschef der Koreanischen Volksarmee, die Vorfälle laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA als „gefährliche Provokationen“. Zuerst hat ntv über den Vorfall berichtet. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch Südkoreas Präsident Lee Jae-myung möchte die Beziehungen zu Nordkorea verbessern und einen Krieg um jeden Preis verhindern. Dennoch bereitet sich sein Militär auf den Ernstfall vor – beispielsweise bei einer hier gezeigten gemeinsamen Militärübung mit Japan. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un provoziert unterdessen immer wieder mit Raketentests und lässt seine Truppe in der Grenzregion patrouillieren. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Anfang des Jahres testete Nordkorea eine Hyperschallrakete, nur eine Woche später wurden weitere ballistische Kurzstreckenraketen vor der Ostküste erprobt. Eine unmittelbare Bedrohung für Südkorea, die zudem gegen die von der UNO verhängten Sanktionen verstößt. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Nord- und Südkorea befinden sich formal nach wie vor im Krieg. Der Konflikt geht zurück auf die Kapitulation Japans im zweiten Weltkrieg, woraufhin die koreanische Halbinsel entlang des 38. Breitengrades geteilt wurde. 1948 wurden zwei Staaten gegründet: die kommunistische Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) und die westlich orientierte Republik Korea (Südkorea). Beide Seiten strebten danach, ganz Korea unter ihrer Führung zu vereinigen. Am 25. Juni 1950 starteten nordkoreanische Truppen eine Offensive, um den Süden gewaltsam zu erobern. Die USA und andere UN-Mitgliedsstaaten unterstützten Südkorea, da der Angriff als Friedensbruch gewertet wurde. Ende 1950 griffen chinesische Truppen ein, unterstützten Nordkorea und drängten die UN-Truppen zurück. Die Nationen befinden sich nach wie vor im Kriegszustand, da der Korea-Krieg (1950 bis 1953) nur mit einem Waffenstillstand endete. Ein Friedensvertrag wurde nie unterzeichnet. Foto: IMAGO/UIG

