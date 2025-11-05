Experten warnen Europa vor Krieg! „Entscheidende Lücke“

Europa steht militärisch vor großen Herausforderungen. Eine neue Studie des französischen Instituts für Internationale Beziehungen (Ifri) warnt: Sollte Russland angreifen, wäre Europa kaum in der Lage, ausreichend Truppen zu mobilisieren. Viele Staaten hätten schlicht zu kleine Armeen, um im Ernstfall zu bestehen. Das berichtet ntv.

Zwanzig von dreißig europäischen EU- oder Nato-Mitgliedern verfügen laut Bericht über Berufsarmeen mit weniger als 15.000 Soldaten. Nur wenige Länder wie Deutschland, Frankreich oder Großbritannien könnten größere Einheiten bereitstellen. Der Rest könnte höchstens ein paar Bataillone schicken – viel zu wenig für einen großen Krieg.

Krieg in Europa? Forscher sehen massive Lücken

Die Ifri-Forscher schreiben, Europa müsse dringend handeln. Es fehle nicht an Geld oder Know-how, sondern am politischen Willen und an einer klaren Strategie. „Abgesehen von einigen Frontstaaten, die Reservisten und Nationalgarden auf ihrem Territorium mobilisieren könnten, wären die anderen nicht in der Lage, mehr als ein paar Bataillone bereitzustellen“, heißt es im Bericht.

Wenn Europa in einem Krieg gegen Russland bestehen wolle, müsse es seine Verteidigungsindustrie besser koordinieren. Zwar hätten viele Länder ihre Militärausgaben erhöht, doch ein „spürbarer industrieller Aufschwung“ sei ausgeblieben. Besonders bei der Produktion von Lenkflugkörpern sei das Defizit groß.

Europas Sicherheit ruht auf zwei Säulen

Ifri-Direktor Thomas Gomart fordert, Europas militärische Stärken und Schwächen offen zu analysieren. „Europa verfüge über entscheidende militärische Lücken“, sagte er. Doch er sieht auch Hoffnung: Die Staaten hätten das wirtschaftliche und technologische Potenzial, um Russland bis 2030 auf Augenhöhe zu begegnen – vorausgesetzt, sie handeln entschlossen.

Der Bericht betont außerdem, dass Europas Sicherheit derzeit auf zwei Säulen ruht: dem militärischen Engagement der USA in der Nato und dem Erfolg der Ukraine im Krieg gegen Russland. Fiele einer dieser Faktoren weg, drohe eine direkte militärische Konfrontation. Europas Sicherheit hänge damit inzwischen ebenso stark von der Ukraine ab wie umgekehrt.