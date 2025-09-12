Zetteln Putin und Xi nächsten Krieg an? Dieses Land gerät ins Visier

Seit inzwischen 1259 Tagen hält der Krieg in der Ukraine an (Stand 06. August). US-Präsident Trump versucht Kreml-Chef Putin mit sämtlichen legitimen Druckmitteln von Friedensgesprächen zu überzeugen – bis dato ohne Erfolg. Mitten in diese Zeit platzt die Meldung, dass Moskau, gemeinsam mit China, einen neuen Krieg planen könnte. Welches Land das Ziel ist und worum es geht, verraten wir dir in dieser Fotostrecke.

Auf dieses Land schielt Chinas Staatspräsident Xi Jinping

Wladimir Putin befindet sich mitten im Krieg gegen die Ukraine, doch er könnte bereits einen neuen Plan verfolgen. Demnach soll Russland China bei Invasionsplänen unterstützen. Foto: IMAGO/ITAR-TASS; Anadolu Agency Konkret geht es um einen Angriff auf Taiwan. Das Land steht schon länger im Fokus des chinesischen Präsidenten Xi. Hacker der Gruppe „Black Moon“ sind jetzt an geheime Daten gelangt, die eine intensive Zusammenarbeit zwischen China und Russland in Vorbereitung auf einen Krieg nahelegen. Darüber hat die Bild berichtet. Foto: IMAGO/Xinhua Laut den geleakten Dokumenten einigten sich Russland und China bereits im April 2024 darauf, dass der russische Staatskonzern Rosoboronexport ein automatisiertes Kontrollsystem mit dem Namen MECH 208 für die Luftlandetruppen der chinesischen Volksbefreiungsarmee entwickeln und an China liefern soll. Auch von der Lieferung weiteren militärischen Geräts ist die Rede. Foto: IMAGO/Anadolu Agency China erhebt schon seit Jahrzehnte Ansprüche auf die Region und erkennt die Insel Taiwan nicht als unabhängigen Staat an. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, welche „wiedervereinigt“ werden muss. Dabei wird nicht vor Gewalt zurückgeschreckt. Regelmäßig wird mit einem Krieg gedroht. Foto: IMAGO/Anadolu Agency In den letzten Jahren hat man den militärischen und politischen Druck auf Taiwan massiv erhöht. Im April hat China eine groß angelegte Militärübung rund um Taiwan durchgeführt. Die Insel wurde in diesem Zeitraum fast komplett eingekesselt. Das Säbelrasseln birgt eine hohe Eskalationsgefahr. Foto: IMAGO/Anadolu Agency In Taiwan hat man sich längst auf einen möglichen Krieg vorbereitet. Zahlreiche Luftschutzbunker wurden reaktiviert, das Militär ist in dauerhafter Einsatzbereitschaft. Im Juli hat man die größte Militärübung in der Geschichte des Landes mit knapp 22.000 Reservisten absolviert. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Auch die USA spielen in dem Konflikt eine zentrale Rolle. Man unterstützt das Selbstverteidigungsrecht Taiwans, auch wenn man Taiwan offiziell nicht als unabhängigen Staaten anerkennt. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

