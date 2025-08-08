Krankenkasse: Kosten schießen in die Höhe! „Sturm rollt auf uns zu“

Die Beiträge für die gesetzliche Krankenkasse steigen weiter. Der Zusatzbeitrag liegt 2023 bereits über den Erwartungen, und für 2024 wird ein weiterer Anstieg auf 3,1 Prozent prognostiziert. Hohe Gesundheitskosten, der demografische Wandel und steigende Gehälter treiben die Belastung für Arbeitnehmer und Krankenkassen stetig nach oben, während schnelle Lösungen ausbleiben.

Krankenkasse: Beiträge steigen weiter an

Die Beiträge für die gesetzliche Krankenkasse entwickeln sich zu einer wachsenden Belastung. Bereits 2023 liegt der Zusatzbeitrag bei durchschnittlich 2,9 Prozent, obwohl ursprünglich 2,5 Prozent geplant waren. Für das kommende Jahr rechnet das Bundesgesundheitsministerium laut „Politico“ mit 3,1 Prozent. Bei einem Bruttogehalt von 4500 Euro zahlt der Arbeitnehmer dann 69,75 Euro pro Monat allein an Zusatzbeitrag. Zusammen mit dem regulären Beitrag von 14,6 Prozent wird die finanzielle Belastung für viele spürbar.

Einige Krankenkassen haben ihre Zusatzbeiträge bereits im Sommer angehoben. Die Securvita stieg von 3,2 auf 3,9 Prozent, und auch andere wie die BKK, BMW oder die Knappschaft zogen nach. Letztere bleibt mit einem Zusatzbeitrag von 4,4 Prozent die teuerste bundesweit verfügbare Krankenkasse. Nur noch fünf bundesweit wählbare Kassen liegen unter dem ursprünglich geplanten Schnitt von 2,5 Prozent. Die demografische Entwicklung und steigende Kosten im Gesundheitssystem treiben die Beiträge weiter in die Höhe.

Vorschläge für die Zukunft

Die Krankenkassen drängen auf schnelle Reformen, doch die Bundesregierung plant bisher keine kurzfristigen Maßnahmen. Eine Expertengruppe soll erst 2027 konkrete Lösungen vorlegen. Ralf Langejürgen vom bayerischen BKK-Verband warnt gegenüber der „Frankfurter Rundschau“: „Ein veritabler Sturm rollt auf uns zu.“ Der Bund schießt dieses Jahr 16,8 Milliarden Euro zu, aber die Kostenexplosion setzt sich fort.

Ursachen sind vor allem der demografische Wandel, höhere Gehälter im Gesundheitswesen und teurere Behandlungsmöglichkeiten. Senioren verursachen die höchsten Gesundheitskosten: durchschnittlich 25.350 Euro jährlich pro Person. Sozialverbände und Krankenkassen sehen im Ausbau der Digitalisierung Einsparpotenzial. Nach einer McKinsey-Studie könnten so bis zu 13 Prozent der Gesundheitskosten gesenkt werden. Zusätzlich fordern Experten mehr Prävention, die Reduzierung der Krankenkassenanzahl und die Verlagerung stationärer Behandlungen in den ambulanten Bereich. Erst diese Reformen könnten die Beitragsexplosion langfristig stoppen.

