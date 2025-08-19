„Mal eben 750 Euro pro Jahr“: Der Zusatzbeitrag für deine Krankenkasse wird enorm steigen

Krankenversicherte in Deutschland müssen sich auf deutlich steigende Krankenkassen-Zusatzbeiträge einstellen. Laut einem Bericht des Bundesrechnungshofs wachsen die Defizite der Krankenkassen jährlich weiter. Die Ausgaben der Krankenkassen übersteigen ihre Einnahmen, was den durchschnittlichen Krankenkassen-Zusatzbeitrag jährlich um 0,3 Beitragssatzpunkte erhöhen könnte.

Das Bundesgesundheitsministerium rechnet in einem mittleren Szenario mit einem Anstieg auf 4,05 Prozent Zusatzbeitrag bis 2029. Aktuell liegt der durchschnittliche Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung bei 2,9 Prozent. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen jeweils die Hälfte des Krankenversicherungsbeitrags.

Durchschnittsverdiener werden Hunderte Euro pro Jahr verlieren

Seit 2015 ist der durchschnittliche Krankenkassen-Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent um 1,6 Prozentpunkte gestiegen. Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz liegt der Gesamtanteil für die Krankenversicherung bereits bei 18,65 Prozent. Grünen-Politikerin Paula Piechotta warnte: „Das sind bei einem Monatsgehalt von 4.000 Euro mal eben allein für die Krankenversicherung fast 750 Euro mehr pro Jahr im Vergleich zu heute.“

Der Bundesrechnungshof kritisiert die Bundesregierung scharf. „Der Bund will eine Expertenkommission einrichten und schiebt notwendige Schritte auf die lange Bank.“ Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte allerdings erklärt, „erste Gegenmaßnahmen“ seien nötig, noch bevor die geplanten Reformen abgeschlossen sind.

Zusatzbeitrag zur Krankenkasse – was kann die Politik jetzt tun?

Der GKV-Spitzenverband fordert klare Maßnahmen. Verbandssprecher Florian Lanz erklärte: „Die Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherung ist erschreckend schlecht.“ Lanz kritisiert, dass der Beitragsanstieg lediglich durch neue Darlehen abgemildert werden soll. Er forderte ein Ausgabenmoratorium: „Vergütungen, Budgets und Honorare dürfen nicht stärker steigen als die Einnahmen.“ Außerdem seien dringende Strukturreformen notwendig, um die Finanzprobleme der Krankenkassen langfristig in den Griff zu bekommen.

