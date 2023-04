Krankenkasse schenkt dir Hunderte Euro – SO kommst du leicht ans Geld

Jeden Monat wird dir als gesetzlich Versicherter von deinem Lohn Geld abgezogen, das für deine Versicherung bei der Krankenkasse draufgeht. Geld, das deine medizinische Versorgung garantiert.

Doch es gibt auch eine Möglichkeit, wie Versicherte Geld von ihrer Krankenkasse zurückbekommen können. Bis zu mehreren hundert Euro winken und das theoretisch für jeden. Aber ein paar Dinge gilt es zu wissen.

+++ Steuer: 5 gute Tricks für deine Steuererklärung – so kriegst du viel Geld zurück +++

Bei DIESER Krankenkasse bekommst du am meisten

Das Prinzip ist ganz einfach: Wer gesund lebt, der wird belohnt. Schließlich profitieren auch die Krankenkassen davon, wenn sich ihre Mitglieder gesund und fit halten. Denn weniger Krankheitsfälle bedeuten auch weniger Kosten. In Form eines Bonusprogramms sollen Mitglieder motiviert werden, alles für einen gesunden Lebensstil zu tun. Am Ende kann es mehrere hundert Euro von der Krankenkasse zurückgeben.

Doch die Programme sind sehr unterschiedlich aufgebaut und die Prämien fallen dementsprechend ebenfalls anders aus. Focus Money hat in Ausgabe 7/2023 gesetzliche Krankenversicherungen in einem großen Vergleich gegeneinander antreten lassen. Dabei wurden auch die Bonusprogramme näher betrachtet. Die BKK-Herkules zum Beispiel wirbt mit einer Bonusprämie von über 400 Euro. Weitaus geiziger ist dagegen die Techniker Krankenkasse, die nur 20 Euro pro Maßnahme verspricht.

Bonusprogramme bei Krankenkassen pro Maßnahme:

Bergische Krankenkasse: 60 Euro

DAK Gesundheit: 50,66 Euro

AOK Plus: 41 Euro

Securvita Krankenkasse: 40 Euro

Barmer: 31,25 Euro

IKK classic: 30,77 Euro

Techniker Krankenkasse: 20 Euro

Quelle: Focus Money

SO kriegst du Geld zurück

Und so funktioniert es: Wer eine oder mehrere Mitgliedschaften in Sportvereinen, absolvierte Sportabzeichen, medizinische Präventionsmaßnahmen, Zahnvorsorge oder Vorsorgeuntersuchungen nachweisen kann, der sammelt fleißig Punkte. Diese können wiederum einmal im Jahr in bare Münze umgetauscht werden. Das Geld wird meist direkt aufs Konto überwiesen. Alternativen zum Cash sind finanzielle Unterstützungen für das Fitnessstudio, den Sportverein oder beim Kauf eines Fitnesstrackers. Auch Brillen oder Akupunkturbehandlungen werden oft unterstützt.

Noch mehr News:

Um die Belohnung einzufordern, müssen Mitglieder ihre Punkte entweder klassisch im Bonusheft eintragen oder per App. Viele Krankenkassen bieten den digitalen Service inzwischen an. Die Nachweise für müssen in der Regel spätestens zum 31. März eines Jahres bei der Krankenkasse eingereicht werden. Fristen können jedoch auch je nach Versicherer variieren. Beachten Sie, dass manche Krankenkassen andere Fristen haben. Ganz wichtig dabei: Bei einem Krankenkassenwechsel verfällt der Bonus.