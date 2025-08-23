Krankenkassen-Debatte driftet völlig ab – „Krankfeiern muss wehtun“

Die schwarz-rote Regierung will die Lohnnebenkosten senken. Besonders die hohen Krankenkassenbeiträge bereiten Politik und Wirtschaft Sorgen. Der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung wird in den kommenden Jahren weiter stark ansteigen. So gibt es nun einige heikle Vorschläge, wie die Krankenkassen Kosten sparen können.

Verlierer könnten ausgerechnet chronisch Kranke sein. Außerdem all jene, die sich nicht mit einer Erkältung ins Büro schleppen wollen, aber auf ihren Lohn dringend angewiesen sind. Der Generalverdacht gegen Kranke könnte die Politik bestimmen.

+++ Auch spannend: „Mal eben 750 Euro pro Jahr“: Der Zusatzbeitrag für deine Krankenkasse wird enorm steigen +++

Kürzungen bei der Lohnfortzahlung und neue Praxisgebühr

So fordert Carl-Victor Wachs, Sprecher der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ bei Welt TV: „Also ganz klar ist, dass Krankfeiern wehtun muss.“ Wachs spricht sich, genauso wie das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft, für Einschränkungen bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall aus. Das Institut schlägt Karenztage vor, in denen die Gehaltszahlung für einige Tage ausgesetzt oder auf niedrigem Niveau bezahlt werden.

Doch damit nicht genug – Versicherten droht nun auch eine Rückkehr der Praxisgebühr! Eintritt beim Arzt – das gab es schon mal zwischen 2004 und 2012. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber will zu diesem Modell zurück. Damals musste man pro Quartal 10 Euro zahlen, jetzt fordern die Arbeitgeber, dass man bei jedem Arztbesuch eine Gebühr entrichten muss.

So solle das „Ärzte-Hopping“ gestoppt werden, also die freie Arztwahl, egal ob Haus- oder Facharzt. Doch diese Gebühr dürfte auch dazu führen, dass Menschen mit wenig Geld seltener zum Arzt gehen und dadurch auch schwere und lebensbedrohliche Erkrankungen später entdeckt werden. Entsprechend kritisiert Nicola Buhlinger-Göpfart, Vorsitzende des Hausärzteverbandes, den Vorstoß: „Auch sinnvolle Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen wären demnach kostenpflichtig.

Krankenkasse: Wie will Schwarz-Rot Kosten senken?

Darüber hinaus würden chronisch Kranke zu den Verlierer einer solchen Gebühren-Reform zählen, gibt Buhlinger-Göpfarth zu bedenken. „Das kann ernsthaft keiner wollen“, sagt sie dem NRD.

Weitere Nachrichten für dich:

Bislang ist bekannt, dass die Merz-Regierung ein Primärarztsystem einführen will. Die gesetzlich Versicherten sollen immer zuerst zum Hausarzt und brauchen dann eine Überweisung an einen Facharzt. Ausnahmen von dieser Regelung soll es nur für Augenärzte und Gynäkologen geben.