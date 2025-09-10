Krankenkassen-Hammer bahnt sich an – CDU plant große Tarif-Reform

Den gesetzlichen Krankenkassen droht 2024 ein Defizit von mindestens vier Milliarden Euro. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Staatssekretär Tino Sorge wollen mit Reformen gegensteuern. Geplant sind günstigere Basis-Tarife und neue Modelle wie Arztbindungen, um Kosten zu senken und gleichzeitig mehr Wahlmöglichkeiten für Versicherte zu schaffen.

Krankenkasse: Basis-Tarif in Planung

Den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) droht im nächsten Jahr ein Defizit von mindestens vier Milliarden Euro. Um die Lücke zu schließen, arbeiten Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Staatssekretär Tino Sorge an neuen Reformen. Eine zentrale Idee ist die Einführung eines Basis-Tarifs, der günstiger als die bisherigen Beitragssätze sein soll (aktuell im Schnitt 17,7 Prozent). „Das wäre eine Option“, erklärte Sorge gegenüber der „Bild“.

Patienten könnten damit sparen, während sie für zusätzliche Leistungen wie Brillen oder spezielle Behandlungen individuelle Tarife dazubuchen können. „Niemand wird bei seinem Versicherungsschutz benachteiligt“, betonte Sorge.

Das Modell des Basis-Tarifs solle Versicherten mehr Wahlfreiheit bieten. Menschen, die nur die Grundversorgung benötigen, könnten von reduzierten Beiträgen profitieren, während Extraleistungen kostenpflichtige Zusatzpakete bleiben. Sorge sieht in den geplanten Änderungen einen Gewinn für die Versicherten, die ihre Krankenkasse so an ihre Bedürfnisse anpassen können.

Arztbindung für günstigere Tarife

Neben dem Basis-Tarif prüft die Regierung auch die Einführung eines sogenannten Primärarztmodells. Patienten, die sich zunächst von einem Hausarzt behandeln lassen und von dort an Fachärzte überwiesen werden, könnten von niedrigeren Beiträgen bei ihrer Krankenkasse profitieren. „Immer neue Beitragsanstiege können keine Lösung sein“, erklärte Sorge. Es brauche kreative Ansätze, um die Lücke in den Krankenkassen zu schließen.

Experten wie der Gesundheitsökonom Prof. Andreas Beivers finden die Reformideen unterstützenswert, da sie mehr Eigenverantwortung fördern. Doch er warnt vor sozialen Risiken: „Man muss das aber so planen, dass auch Menschen, die weniger verdienen, sich weiterhin eine freie Arztwahl leisten können.“ In den nächsten Wochen sollen die Pläne mit der SPD abgestimmt werden. Klar ist, dass bald etwas geschehen muss, um Beitragserhöhungen zu verhindern und die Krankenkassen zukunftsfest zu gestalten.

