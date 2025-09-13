Krach in der Koalition: Reiches Pläne zur Rente sorgen für Ärger

Die SPD kritisiert Wirtschaftsministerin Katherina Reiche scharf für ihre Vorschläge zur Rente. Laut SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sei Reiche gar nicht für die Rente zuständig. Ihre Forderung nach einem höheren Rentenalter stehe nicht im Koalitionsvertrag.

Reiche hatte mehrfach betont, „dass wir angesichts einer höheren Lebenserwartung länger arbeiten müssen“. Sie sprach sich für weniger Anreize zum früheren Renteneintritt aus. Auch ein von ihr eingesetzter Beraterkreis forderte, die Rente später beginnen zu lassen, um den Bundeshaushalt zu entlasten.

Streit um Vorschläge zur Rente

Die Expertengruppe, der auch Veronika Grimm angehört, sieht die Rentenversicherung durch steigende Ausgaben gefährdet. Eine Erhöhung des Rentenalters soll die Belastung senken. Sie lehnen zusätzliche Maßnahmen wie eine ausgeweitete Mütterrente und großzügige Frühverrentung ab.

SPD-Mann Klüssendorf weist diese Ideen zurück. „Es kann daher nicht sein, dass Frau Reiche schon wieder über die Medien die Rente mit 70 fordert.“ Die SPD wolle an der abschlagsfreien Zahlung nach 45 Beitragsjahren festhalten, wie sie mit der Union vereinbart sei.

SPD hält an aktueller Rente fest

Klüssendorf fordert, sich an Absprachen zu halten. Statt Rentenkürzungen empfiehlt er alternative Modelle wie die Aktivrente oder bessere Kinderbetreuung. Diese Ideen könnten das System langfristig entlasten, ohne die Menschen mit einem höheren Rentenalter zu belasten.

Achim Post, SPD-Chef in NRW, übt ebenfalls Kritik. Reiche habe genug Aufgaben in ihrem eigenen Ressort. Ihre Vorschläge zur Rente seien realitätsfern und ignorierten die tatsächlichen Herausforderungen vieler Berufstätiger.

Für die SPD steht fest: Die Rente darf nicht überstürzt reformiert werden – schon gar nicht ohne breite politische und gesellschaftliche Debatte.

