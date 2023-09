Lage im Kosovo droht zu eskalieren – Deutschland blickt mit großer Sorge auf den Balkan

Im Dauerkonflikt zwischen Serbien und dem Kosovo ist derzeit noch kein Ende in Sicht. Die Lage im Balkan droht jetzt zu eskalieren, wie aus einer Mitteilung der kosovarischen Regierung vom Samstagabend (30. September) hervorgeht. Demnach wirft Pristina Belgrad vor, mit Militär in Richtung des Kosovos vorgerückt zu sein.

Befürchtungen werden laut, dass Serbien nun den militärischen Vorstoß gegen die Republik Kosovo wagen könnte. Serbien habe am Freitag Militär und Polizei in 48 vorgeschobene Operationsbasen entlang der Grenze zum Kosovo geschickt, im serbischen Hoheitsgebiet, einige Kilometer von der kosovarischen Grenze entfernt. Alle Infos zur aktuellen Lage liest du in diesem Newsblog.

Auswärtiges Amt mit Forderung an Serbien

22.37 Uhr: Pristina warf Belgrad vor, mit Militär in Richtung des Kosovos vorgerückt zu sein – und zwar „aus drei verschiedenen Richtungen“. Einheiten der Zweiten Brigade der serbischen Armee seien demnach aus Richtung Raska in Richtung der Nordgrenze Kosovos gezogen, Einheiten der Dritten Brigade aus der Region Nis in Richtung der nordöstlichen Grenze und Einheiten der Vierten Brigade aus der Region Vranje in Richtung der Ostgrenze, schrieb die Regierung in Pristina weiter.

22.23 Uhr: Die Bundesregierung hat angesichts des offenbar verstärkten serbischen Truppenaufgebots an der Grenze zum Kosovo vor einer Zunahme der dortigen Spannungen gewarnt. Zwischen Serbien und Kosovo dürfe es „keine weitere Eskalation“ geben, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin am Samstag im Onlinedienst X, vormals Twitter. Es sei wichtig, dass Serbien „unverzüglich Truppen an der Grenze reduziert“.

Das Auswärtige Amt stehe in intensivem Kontakt mit allen Seiten. „Der politische Prozess muss fortgesetzt werden“, hieß es.

21.17 Uhr: Am Samstag (30. September) berichtete ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP vor Ort, dass in der südserbischen Stadt Raska nahe der Grenze zum Kosovo keine besonderen Truppenbewegungen oder eine verstärkte Präsenz der serbischen Streitkräfte zu beobachten sei.

19.03 Uhr: Die US-Regierung hat Belgrad aufgefordert, seine offenbar an der Grenze zum Kosovo stationierten Truppen abzuziehen. „Wir beobachten eine große serbische Militärpräsenz entlang der Grenze zum Kosovo“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Freitag. Dazu gehöre „eine noch nie dagewesene Stationierung von fortgeschrittener serbischer Artillerie, Panzern und mechanisierten Infanterieeinheiten“. Kirby bezeichnete die Entwicklung als „sehr destabilisierend“.

Die USA forderten Serbien auf, „diese Streitkräfte von der Grenze abzuziehen“. Der Zweck der serbischen Aufrüstung sei noch nicht klar, aber besorgniserregend. US-Außenminister Antony Blinken habe in einem Telefonat mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic die Notwendigkeit einer „sofortigen Deeskalation und einer Rückkehr zum Dialog“ betont.

DAS ist der Grund für den Konflikt im Balkan

18.15 Uhr: Auslöser für den Konflikt im Balkan soll ein Vorfall vom vergangenen Wochenende sein. Am vergangenen Sonntag (24. September) hatte sich im Nordkosovo mit tödlichen Zusammenstößen der schwerste Zwischenfall in der Region seit Jahren ereignet. Bei einem Angriff auf eine kosovarische Polizei-Patrouille war ein Polizist getötet worden. Später verschanzten sich etwa 30 bewaffnete Männer in einem Kloster. Drei bewaffnete Serben wurden bei Schusswechseln mit der Polizei getötet.

Ein Mitglied einer großen kosovo-serbischen Partei teilte am Freitag (30. September) über seinen Anwalt mit, die Gruppe ohne das Wissen Belgrads organisiert zu haben. Pristina wirft Milan Radojicic vor, der Anführer der Bewaffneten gewesen zu sein, die den Polizisten getötet hatten.

Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 1999 mit Nato-Hilfe von Serbien abgespalten und 2008 für unabhängig erklärt. Mehr als 100 Länder, darunter auch Deutschland, erkennen die Unabhängigkeit an, nicht aber Serbien, das seine einstige Provinz zurückfordert. (mit dpa & AFP)