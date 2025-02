„Klartext!“ (ZDF) im Live-Ticker: Anschlag überschattet Kanzlerkandidaten-Show

Eigentlich sollte die Sendung „Klartext!“ bereits um 19.25 Uhr im ZDF-Fernsehen beginnen. Die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (Grüne) treffen live aufeinander. Doch das ZDF-Wahlforum wurde mittlerweile um zehn Minuten nach hinten verschoben. Zuerst sendet das Zweite Deutsche Fernsehen eine „ZDF Spezial“-Sondersendung zum Anschlag in München.

Es ist davon auszugehen, dass die furchtbare Tat in der bayerischen Landeshauptstadt auch die Show mit den Kanzlerkandidaten überschatten und prägen wird. Sowieso sind die Themen Migration, Asyl und innere Sicherheit bestimmend vor der Bundestagswahl. Im Live-Ticker liest du, wie sich die Politiker schlagen.

18.30 Uhr: Bis 21.45 Uhr werden Scholz, Merz, Habeck und Weidel am Donnerstag in der Fernsehwerft in Berlin live im Dialog sein mit Bürgerinnen und Bürgern. Moderiert von Bettina Schausten und Christian Sievers kann das im Studio anwesende Wahlvolk alle Fragen stellen – und die Kanzlerkandidaten so in die Enge treiben.

Es ist die zweite große Show vor der Bundestagswahl nach dem TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Erstmals dürfen auch Robert Habeck und Alice Weidel daran teilnehmen. Somit ist die Sendung auch eine Art Generalprobe vor dem mit Spannung erwarteten Quadrell der vier Kandidaten am Sonntag bei RTL und ntv (ab 20.15 Uhr).

Programmänderung im ZDF wegen München-Anschlag

18.10 Uhr: Ursprünglich sollte die „Klartext-Sendung“ bereits um 19.25 Uhr starten. Nun zeigt der Sender eine Sondersendung zum Anschlag in München auf eine verdi-Demo. Der Beginn der Show verschiebt sich somit auf 19.35 Uhr.

Danach treffen die Kanzler Scholz, Oppositionsführer Merz, Vizekanzler Habeck und AfD-Chefin Weidel noch zweimal in der finalen Wochen vor der Wahl direkt aufeinander. In der ARD-„Wahlarena“ am Montagabend sowie in der ZDF-„Schlussrunde“ mit weiteren Spitzenkandidaten am Donnerstag. Zudem gibt es zwischen Scholz und Merz ein weiteres TV-Duell bei Welt und Bild.