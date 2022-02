Kindergeld im Februar: Wann sind die Auszahlungstermine? Hier alle Infos!

Ein neuer Monat: Auch im Februar gibt es wieder neues Kindergeld und für einige Familien obendrauf den Kinderzuschlag.

Nur wann wird das Kindergeld im Februar genau überwiesen? Es gibt wieder mehrere Auszahlungstermine.

Kindergeld: Wann kommt die Auszahlung im Februar 2022? Hier findest du die Termine!

Das Kindergeld wird an neun unterschiedlichen Terminen über den ganzen Monat Februar verteilt ausgezahlt. Entscheidend für dein genaues Datum ist die Endziffer der Kindergeldnummer.

Eltern erhalten jeweils 219 Euro monatlich für das erste und zweite Kind

Die Höhe des Kindergeldes für das dritte Kind beläuft sich auf 225 Euro monatlich, für das vierte Kind und weitere sind es 250 Euro.

Zuletzt wurden die Kindergeldsätze im Januar 2021 um jeweils 15 Euro erhöht

Die Ampel plant einen Neustart der Familienförderung mit einer neuen Kindergrundsicherung.

Die Kindergrundsicherung soll dann das Kindergeld ersetzen.

Es ist die letzte Zahl ganz am Ende der Kindergeldnummer. Bei der Endziffer 0 erhältst du beispielsweise gleich in den ersten Tagen eines neuen Monats die Auszahlung. Hast du dagegen die letzte Endziffer 9, dann musst du länger darauf warten.

Kindergeld: Wann kommt das Geld? Auszahlung im Februar 2022

Im Februar 2022 gelten folgende Auszahlungstermine für das Kindergeld:

4. Februar: Endziffer 0

8. Februar: Endziffer 1

9. Februar: Endziffer 2

10. Februar: Endziffer 3

11. Februar: Endziffer 4

14. Februar: Endziffer 5

15. Februar: Endziffer 6

16. Februar: Endziffer 7

17. Februar Endziffer 8

21. Februar: Endziffer 9

Die ersten Eltern dürfen sich also schon über eine Übeweisung am 4. Februar freuen, ein Teil muss sich fast drei Wochen länger gedulden. Die weiteren Auszahlungstermine der kommenden Monate findest du auch in dieser Übersicht.

Wann tut sich etwas auf dem Konto? Das Kindergeld wird im Februar an neun unterschiedlichen Terminen ausgezahlt. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Fleig / Eibner-Pressefoto

Kindergeld: Gibt es bald eine Erhöhung?

Für das erste und zweite Kind gibt es aktuell jeweils 219 Euro. Damit haben sich die Sätze im Vergleich zum Jahr 2021 nicht verändert. Allerdings gab es eine Erhöhung beim Kinderzuschlag. Ab dem 1. Januar wurde er um vier Euro auf jetzt bis zu 209 Euro erhöht.

Die Ampel-Koalition plant die Einführung einer Kindergrundsicherung, die dann das bisherige Kindergeld ersetzen soll. Inwiefern die Regelsätze angepasst werden, ist noch offen.

Die letzte Erhöhung des Kindergeldes gab es zum 1. Januar 2021. Damals wurden die Sätze um jeweils 15 Euro erhöht.