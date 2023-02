Kindergeld: Das sind die Auszahlungstermine für Februar – darauf kannst du dich freuen

Gerade in Zeiten von anhaltend hohen Preisen im Lebensmittel- und Energiebereich sind Familien auf zusätzliche Hilfe angewiesen wie beispielsweise das Kindergeld. Die staatliche Finanzspritze wird immer gestaffelt ausgezahlt.

Wann genau das Geld auf deinem Konto landet, erfährst du hier – die Auszahlungstermine des Kindergelds im Überblick.

Kindergeld-Erhöhung ab 2023

Im Vergleich zum letzten Jahr bekommen Familien ab Januar mehr Geld. Wie die Ampel-Koalition beschlossen hat, gibt es dann einheitlich 250 Euro pro Kind.

Die Kindergeld-Sätze machen einen deutlichen Sprung nach oben. Für das erste und zweite Kind gibt es rund 30 Euro mehr. Auch der Satz für das dritte Kind steigt um 25 Euro. Die Erhöhung soll zumindest teilweise die Mehrkosten durch die Inflation ausgleichen. Eine Übersicht über die alten und neuen Kindergeld-Sätze:

Anzahl der Kinder 2022 2023 Anstieg 1. Kind und 2. Kind jeweils 219 Euro 250 Euro + 31 Euro 3. Kind 225 Euro 250 Euro + 25 Euro 4. Kind (und für jedes weitere Kind) 250 Euro 250 Euro – Kindergeld: So viel mehr Geld bringt die Erhöhung.

Kindergeld: Dann kommt das Geld im Februar

Das Kindergeld wird nicht bar ausgezahlt, sondern wird immer als fester Betrag auf das jeweilige Konto überwiesen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilt, zahlt die Familienkasse aus technischen Gründen die monatliche Leistung nicht am selben Tag, sondern gestaffelt.

Der Auszahlungszeitraum erstreckt sich in diesem Monat vom 03. bis zum 21. Februar und ist abhängig von der Endziffer der Kindergeld-Nummer. Die Auszahlung hat also bereits begonnen. Familien mit der Kindergeld-Endziffer 9 erhalten die 250 Euro pro Kind immer am Monatsende. Hier die genauen Auszahlungstermine:

Kindergeld-Endziffer Auszahlungstermine o 03. Februar 1 08. Februar 2 09. Februar 3 10. Februar 4 13. Februar 5 14. Februar 6 15. Februar 7 16. Februar 8 17. Februar 9 21. Februar Kindergeld: Das sind die Auszahlungstermine sortiert nach den Endziffern.

Wichtig: An Wochenenden und Feiertagen kann sich der Geldeingang verschieben. Die konkreten Auszahlungstermine sind also keine Garantie für den Geldeingang. Wenn dir das Kindergeld erstmalig ausgezahlt werden sollte, dann erhält du immer den vollen Monatsbetrag.

Auch interessant:

Sollte dein Kind beispielsweise am Monatsende geboren sein – der Anspruch somit nur am letzten Tag des Monats erfüllt ist – dann bekommst du für diesen Monat das volle Kindergeld. Im nächsten Monat erstreckt sich der Auszahlungszeitraum dann vom 03. bis zum 20. März.